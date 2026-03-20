Oficial: El RCDE Stadium acogerá el España-Egipto

La Federación Española confirmó de manera definitiva la noticia que se venía fraguando en los últimos días, y es que el RCDE Stadium acogerá el próximo 31 de marzo el segundo partido amistoso que disputará la selección de Luis de la Fuente. España se medirá a Egipto en el campo del Espanyol en el que será el último partido de preparación del Mundial 2026 hasta final de temporada.

La Selección regresa a Catalunya y al RCDE Stadium cuatro años después; fue contra Albania el 26 de marzo de 2022 con victoria para la 'roja' por 2-1. En el caso del duelo contra Egipto de este 2026, el encuentro estuvo en el aire hasta el último momento después de que la conflictiva situación en Oriente Medio, desatada por el conflicto provocado por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, haya desatado un conflicto bélico con resonancias mundiales.

Por lo que se refiere a la selección española, el primer efecto fue la suspensión de la Finalissima que debía disputarse en Doha contra Argentina. También quedó en suspenso en choque frente a Egipto, que debía jugarse también en la capital catarí.

Una vez finalizadas sin éxito las negociaciones con AFA, la UEFA y la CONMEBOL, la RFEF pudo atar un primer encuentro amistoso contra Serbia para la primera fecha, el 27 de marzo en el Estadi de la Ceràmica de Villarreal (21:00 horas).

Luis de la Fuente quería aprovechar al máximo esta última ventana para probar opciones de cara a la lista definitiva y mantener el contacto del núcleo duro de la Selección pensando ya en la cita de México, Estados Unidos y Canadá, y por eso desde la RFEF se trabajó hasta el último momento para atar un segundo partido de preparación.

Aunque hubo más problemas de los esperados para ajustar los detalles logísticos de este segundo partido, finalmente la Federación encontró el punto de acuerdo con la asociación de fútbol egipcia, cuyo combinado finalizó la última Copa África en cuarta posición y es la que más veces ha conquistado este título a lo largo de la historia.

El estadio blanquiazul situado en Cornellà-El Prat y con capacidad para 38.529 espectadores acogerá el segundo duelo frente a Egipto en la historia de la Roja. El único precedente data del 3 de junio de 2006, fecha en la que los dos combinados se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche.

Será este mismo viernes 20 de marzo, a partir de las 11:30 horas, cuando De la Fuente anuncie la lista de convocados para estos dos encuentros. Se ha despertado un enorme interés en torno a qué jugadores pueden entrar en esta penúltima lista antes de la cita mundialista, pues muchos de ellos estarán en el grupo definitivo. Tanto Joan Garcia como Eric Garcia tienen opciones de formar parte de la convocatoria junto a otros jugadores del Barça habituales como Lamine Yamal, Ferran Torres o Dani Olmo.