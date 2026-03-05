Oficial: Marruecos destituye a Regragui a tres meses del Mundial

La salida de Walid Regragui como seleccionador de la Selección de fútbol de Marruecos ya es oficial. Lo que durante los últimos días era un secreto a voces ha quedado confirmado tras la decisión de la Federación marroquí de poner fin a su etapa al frente del combinado nacional a apenas unos meses del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026. La decisión se hizo pública en una rueda de prensa convocada en el Complejo Mohammed VI a partir de las 22:00 horas.

El fin de una etapa histórica

La salida del técnico supone un giro de guion importante en la planificación del combinado africano. Regragui había sido el gran arquitecto del éxito reciente de Marruecos, especialmente tras conducir al equipo a unas históricas semifinales en el Mundial de 2022, un hito sin precedentes para el fútbol africano. Sin embargo, la polémica derrota en la última final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal (1-0) significió un punto de inflexión en la federación que, finalmente, ha decidido destituirlo.

La Federación marroquí barajó diferentes posibilidades para ocupar el cargo. Nombres como Xavi Hernández o Xabi Alonso fueron sondeados. Sin embargo, quien más cerca estuvo fue Jorge Sampaoli. El técnico argentino llegó a un acuerdo verbal para dirigir Marruecos, pero finalmente no se concretó. A falta de confirmación oficial, el susituto de Regragui será Mohamed Ouahbi. El actual seleccionador sub-20 representa una apuesta continuista dentro de la estructura federativa y asumiría el reto de preparar al equipo para la gran cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La tarea no será sencilla. Marruecos afrontará el torneo con un grupo exigente en el que coincidirá con Brasil, Escocia y Haití. El objetivo inicial será superar la fase de grupos y mantener el impulso competitivo que el combinado norteafricano ha mostrado en los últimos años.

Regragui cambia de aires

Mientras tanto, el futuro de Regragui parece apuntar de nuevo al fútbol de clubes. Según informa 'Footmercato', el técnico ya habría recibido los primeros contactos desde equipos de ligas europeas, especialmente de España e Inglaterra. Lo que sí parece descartado, por ahora, es un destino en ligas como Arabia Saudí o Qatar.