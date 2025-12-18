Oficial: la Finalissima entre Argentina y España en Catar ya tiene fecha

Ya es oficial: Leo Messi y Lamine Yamal se verán las caras por primera vez sobre un terreno de juego. La UEFA y la CONMEBOL han anunciado este jueves que la Finalissima masculina de 2026 enfrentará a España y Argentina el 27 de marzo de 2026 en el Lusail Stadium de Catar, escenario de la final del último Mundial. El partido arrancará a las 21:00 hora local y reunirá a las dos selecciones campeonas continentales: la España vencedora de la Eurocopa 2024 y la Argentina campeona de la Copa América 2024.

Más allá del título en juego, el gran atractivo del encuentro será el duelo generacional entre Leo Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas unidos por el Barça y separados por casi dos décadas de diferencia. Para el rosarino, leyenda viva del fútbol y actual campeón del mundo, la Finalissima puede convertirse en uno de los últimos grandes escenarios internacionales antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Para Lamine, en cambio, será una oportunidad histórica de medirse al ídolo que marcó una época en el club blaugrana y al que tantas veces ha señalado como el mejor de la historia. En clave selección, este puede ser el séptimo título para la Roja en su palmarés después de haber ganado 4 Eurocopas, 1 Mundial y 1 UEFA Nations League.

La Finalissima es fruto de la colaboración entre UEFA y CONMEBOL y busca enfrentar a los mejores de Europa y Sudamérica en un partido único. Argentina ya sabe lo que es levantar este trofeo: lo hizo en 2022 tras golear a Italia en Wembley (3-0), en uno de los momentos álgidos de la etapa final de Messi con la albiceleste.

La 'Finalissima' enfrentará a Argentina y España / Agencias

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó que el encuentro "reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones. Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración".

Su homólogo en la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, lo definió como "un partido que es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico".