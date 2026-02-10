Nuevo revés para España: Samu se rompe el cruzado y dice adiós al Mundial

Otra mala noticia para Luis de la Fuente y la selección española. A la de Mikel Merino se ha sumado una nueva lesión de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Desde la prensa de Portugal se informa que Samu Aghehowa no volverá a jugar esta temporada tras sufrir una lesión grave en el último clásico entre el Oporto y el Sporting, que terminó con empate (1-1).

Samu Aghehowa, jugador del Oporto / EFE

El delantero de 21 años tuvo que ser sustituido al descanso después de lesionarse en el minuto 45 del encuentro. Según la información, el atacante sufrió un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento cruzado anterior, una dolencia de larga recuperación que pone fin a su curso deportivo. Se trata de una lesión similar a la que padeció Luuk de Jong, ex del Barça, a comienzos de la temporada.

Acorde a la información, la RFEF ya ha sido informada de la situación. La lesión también supone un contratiempo importante para la planificación de De la Fuente. A las órdenes del seleccionador, Samu ha disputado ya cuatro partidos y era una de las opciones de cara a la cita mundialista.

El joven punta realizará más pruebas médicas en los próximos días y el club 'Dragón' informará los plazos de operación y recuperación, aunque se prevé un adiós seguro a la temporada y al Mundial.

Aghehowa se había consolidado como una de las opciones ofensivas del Oporto, club con el que acumulaba ya 32 partidos disputados esta temporada, marcando 20 goles y repartiendo una asistencia.