SELECCIÓN
Nuevo revés para España: Samu se rompe el cruzado y dice adiós al Mundial
El delantero del Oporto sufre una lesión en la rodilla y estará de baja el resto de la temporada
Otra mala noticia para Luis de la Fuente y la selección española. A la de Mikel Merino se ha sumado una nueva lesión de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Desde la prensa de Portugal se informa que Samu Aghehowa no volverá a jugar esta temporada tras sufrir una lesión grave en el último clásico entre el Oporto y el Sporting, que terminó con empate (1-1).
El delantero de 21 años tuvo que ser sustituido al descanso después de lesionarse en el minuto 45 del encuentro. Según la información, el atacante sufrió un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento cruzado anterior, una dolencia de larga recuperación que pone fin a su curso deportivo. Se trata de una lesión similar a la que padeció Luuk de Jong, ex del Barça, a comienzos de la temporada.
Acorde a la información, la RFEF ya ha sido informada de la situación. La lesión también supone un contratiempo importante para la planificación de De la Fuente. A las órdenes del seleccionador, Samu ha disputado ya cuatro partidos y era una de las opciones de cara a la cita mundialista.
El joven punta realizará más pruebas médicas en los próximos días y el club 'Dragón' informará los plazos de operación y recuperación, aunque se prevé un adiós seguro a la temporada y al Mundial.
Aghehowa se había consolidado como una de las opciones ofensivas del Oporto, club con el que acumulaba ya 32 partidos disputados esta temporada, marcando 20 goles y repartiendo una asistencia.
- Flick no iba de farol con Casadó
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Dro se sincera con un dardo a Flick: 'Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi
- El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: 'Se nos exige nivel y esto no ayuda
- Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio
- Los plazos definitivos del Spotify Camp Nou, según Laporta
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona