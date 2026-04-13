El nuevo proyecto de Irene Paredes que une fútbol femenino, salud y cuidado de las defensas

Irene Paredes amplía su presencia fuera del terreno de juego con un nuevo proyecto vinculado a la salud y al bienestar. La jugadora del FC Barcelona y de la selección española se ha convertido en embajadora de Imunoglukan P4H, la gama de complementos alimenticios pediátricos de Laboratorios Ordesa, y será además la imagen principal de la campaña "Madres y Defensas".

La acción, presentada este 13 de abril en Barcelona, gira alrededor de una idea muy concreta: trasladar el significado de las "defensas" desde el fútbol hasta el cuidado diario de la salud. En el caso de Paredes, su papel como defensa, su trayectoria en la élite y su condición de referente dentro del deporte femenino refuerzan un mensaje basado en la protección, el compromiso y el trabajo en equipo.

La campaña muestra el día a día de la futbolista en su intento de compaginar la exigencia profesional, la vida familiar y el bienestar personal, un equilibrio cada vez más presente en el discurso de las deportistas de máximo nivel.

Irene Paredes, protagonista de la campaña / Imunoglukan P4H

"Madres y Defensas" pone el foco en la importancia de mantener en buen estado el sistema inmunitario, un aspecto que la marca relaciona con la protección del organismo frente a agentes externos.

Dentro de esta iniciativa también se enmarca "Inmunited, defendiendo un futuro unidas", una jornada que se celebrará en septiembre y en la que Irene Paredes compartirá una sesión con jóvenes futbolistas. El encuentro reunirá a niñas de un club de fútbol femenino que será elegido a través de una convocatoria digital dirigida a entidades que impulsen el fútbol base.

Desde la firma explican que Imunoglukan P4H cumple ahora 15 años en el mercado y está orientado al apoyo de las defensas de toda la familia con distintos formatos según la etapa de edad. Entre ellos figuran la suspensión oral, pensada para facilitar la toma en niños pequeños; Ready, en comprimidos masticables; y el formato en cápsulas, dirigido a adolescentes y adultos.