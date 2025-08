¡Nuevo lío en el CTA! Incompatibilidad de funciones en el organigrama de los árbitros

Más polémica alrededor del nuevo Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol. Después del nombramiento como asesor de Inteligencia Artificial del 'hacker' Chema Alonso, madridista reconocido, y de la renuncia de Aitor Villate al cargo de responsable de los árbitros asistentes por incompatibilidad laboral, se avecina un nuevo lío. En este caso, por una doble designación prohibida por el propio reglamento de la RFEF.

Tal como ha avanzado la 'Cadena SER', el colegiado vasco Aitor Gorostegui Fernández-Ortega tiene dos funciones en el nuevo CTA: es responsable de los árbitros de Segunda Federación y, a su vez, forma parte del cuerpo específico del VAR. Según el artículo 182 de la normativa federativa, "la condición de árbitro en activo es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o empleo en órganos adscritos a la RFEF".

Iturralde González, muy crítico con la reforma arbitral que se ha producido este verano en el fútbol español y el encargado de desvelar la noticia en 'El Larguero', ha considerado que esta incompatibilidad en el nuevo organigrama "es una prueba más de la improvisación y lo poco que le importa el arbitraje a Rafael Louzán".

"Me parece extraño, a mí me habían vendido que Fran Soto [el nuevo presidente del CTA] era un gran abogado y venía de trabajar en uno de los bufetes más importantes de España. Si no leemos nuestro propio reglamento...", lamentó el excolegiado después de

Cabe recordar que, además del árbitro principal, los asistentes y el cuarto árbitro, el reglamento de la RFEF considera que el Árbito Asistente de Vídeo (VAR) y sus asistentes (AVAR) también son considerados árbitros a efectos normativos. Gorostegui Fernández-Ortega, por consiguiente, no podría ejercer ningún cargo en la misma Federación. Más lío