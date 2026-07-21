La nueva (y exótica) aventura de un campeón del mundo con España

Fernando Llorente cambiará durante unos días los grandes estadios por las playas de Maldivas. El exdelantero internacional español se ha incorporado al programa ‘Learn with Legends’, el campamento de verano organizado por Four Seasons Resorts Maldivas que reúne a grandes referentes del deporte, la aventura y la conservación.

El campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012 con la selección española impartirá sesiones de fútbol dirigidas a los jóvenes huéspedes de los complejos de Landaa Giraavaru y Kuda Huraa. Llorente compartirá con los participantes su experiencia profesional, sus aprendizajes y los valores que marcaron una carrera desarrollada en clubes como Athletic Club, Juventus, Sevilla, Tottenham y Nápoles.

De Nueva York a Maldivas

La llegada del exfutbolista a Maldivas se retrasó por su reciente viaje a Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de 2026, antes de incorporarse a la programación del campus, que se celebra entre el 21 de julio y el 31 de agosto.

Llorente formará parte de un destacado grupo de exjugadores y entrenadores que participarán en las sesiones de fútbol. Entre los nombres confirmados figuran el excapitán de Alemania Arne Friedrich, la excapitana de Inglaterra Casey Stoney, la campeona de Europa Jill Scott y el excentrocampista inglés Steve Sidwell.

El programa ‘Learn with Legends’ pretende ofrecer una experiencia familiar en la que se combinan deporte, aprendizaje y contacto con la naturaleza. Además del fútbol, los participantes podrán practicar surf, artes marciales y actividades relacionadas con la conservación marina.

Entre los especialistas que intervendrán se encuentran los exsurfistas profesionales Ross Williams y Travis Logie, así como figuras de las artes marciales como Angela Lee Pucci, seis veces campeona mundial de jiu-jitsu brasileño, Bruno Pucci, Leo Vieira y los maestros de kung-fu Hurssh Verma y Guo Jing.

El campus también contará con la presencia de Craig Foster, cineasta y protagonista del documental ‘My Octopus Teacher’, el explorador Ash Dykes y el oceanógrafo Phil Hosegood, encargados de acercar a las familias al conocimiento y la protección del medio natural.

Las actividades grupales están incluidas en la estancia, aunque algunas cuentan con plazas limitadas. Los complejos también ofrecen sesiones privadas con los mentores, sujetas a disponibilidad y con un coste adicional.

Four Seasons Resorts Maldivas ha confirmado además que el programa tendrá continuidad en los próximos años con la incorporación de nuevas leyendas del deporte y referentes internacionales.