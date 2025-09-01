Nueva baja importante para la selección española

Fabián Ruiz, centrocampista español del PSG, se suma al barcelonista Gavi y causa baja por unas molestias musculares para la disputa de los dos primeros partidos de España de clasificación al Mundial 2026, en Bulgaria y Turquía.

El seleccionador Luis de la Fuente pierde a uno de sus pilares en los dos primeros duelos rumbo al próximo Mundial. Fabián, que se incorporó a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la mañana del lunes con unas molestias musculares sufridas en su último encuentro con el PSG, regresa a casa.

Los médicos de la selección española sometieron a Fabián a unas pruebas que han confirmado que sufre una leve dolencia muscular que invita a no arriesgar al cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente. El centrocampista andaluz abandonará durante el lunes la concentración para completar la recuperación en su club.

La de Fabián es la segunda baja que sufre en el centro del campo De la Fuente en la lista de 26 jugadores convocados para medirse a Bulgaria el jueves y tres días después, el domingo, a Turquía, ambos de visitante. La primera fue Gavi, por molestias en la rodilla derecha que le impidieron jugar con el, Barcelona en Vallecas y sumarse a la concentración de España. Aleix García, medio del Bayer Leverkusen, fue llamado por el seleccionador que medita si cubre la plaza que deja Fabián.