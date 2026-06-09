Notable último ensayo de una España que aprende a vivir sin Lamine

Último ensayo positivo de España en Puebla. La 'Roja' superó a Perú (1-3) con merecimiento y con más brotes verdes de los mostrados ante Irak en Riazor. Goles de Pedri, Oyarzabal y Gallese en prueba y todo a punto para el estreno oficial ante Cabo Verde.

Perú-España amistoso 09/06/2026 Amistoso PER 1 3 ESP Alineaciones Perú Gallese, Sonne, Gruber, Garcés, López, Noriega, Pretell, Yotún, Vélez, Ugarriza y Vidales. También jugaron: André Carrillo, Barco, Castro, Quiroz, Concha, Zegarra, Huaman y Vilca. España Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Ferran, Fabián, Baena y Oyarzabal. También jugaron: Olmo, Eric, Pino, Raya, Pubill, Gavi, Merino, Zubimendi, Grimaldo, Borja y Pedro Porro.

Sacaba De la Fuente un once, probablemente, pensando en ese debut del lunes ante Cabo Verde. Una alineación muy reconocible, con Ferran y Baena ocupando los vacíos de Nico Williams y Lamine Yamal, Oyarzabal en la punta de lanza, Fabián y Rodri acompañando a Pedri y con una línea de cuatro atrás Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella que huele también a salir de inicio en ese estreno en Atlanta.

Era importante coger sensaciones sin sufrir contratiempos físicos. Tardó dos minutos de reloj en anotar uno de los futbolistas con más gol de este combinado español. Oyarzabal recibía de Cubarsí en la frontal del área, solo, y conectaba un zurdazo ante el que Gallese no hizo mucho por evitar que se metiera en su portería.

Omnipresente Ferran

Sexto partido seguido con España marcando del vasco. Otra gran jugada entre Pedri y Oyarzabal estaba a punto de acabar en el 0-2. Y poco después un Ferran muy incisivo por la derecha (apenas lo hemos visto ahí en el Barça) buscaba el desmarque de Fabián y el pase atrás de este casi lo empala Mikel.

Mikel Oyarzabal adelanta a España en el amistoso previo al Mundial ante Perú en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). / Alex Cruz / EFE

El de Foios, ultramotivado, era clave en la acción del 0-2. Asistencia tensa y perfecta al corazón del área y Pedri, oportuno llegando de segunda línea, convertía el segundo. Conexión entre amigos ‘made in Barça’. Aún tenía tiempo el valenciano de generar otra clara con una gran cabalgada y Perú de generar un par de oportunidades claras antes del descanso.

Bajo una fina y molesta capa de lluvia y a más de 2.000 metros de altura, las condiciones eran complicadas. Pero España seguía a lo suyo. Buena presión, robo, balón a la derecha para el recién ingresado Yeremy Pino y el centro del canario se lo metía en propia un Gallese muy desafortunado. Eric, Raya y Olmo, otros cambios de De la Fuente al descanso.

Recorta Perú

Carrusel de cambios en los dos conjuntos y el ritmo que bajaba ostensiblemente. Hecho que aprovechaban los peruanos para estrenar su casillero. Balón desde la izquierda y entre Eric y Cucurella no se entendían y lo aprovechaba Jairo Vélez para batir a Raya. En la siguiente, Gavi caía a banda y servía un balón espectacular a un Ferran que fallaba por centímetros.

Pedri vio portería en el duelo ante Perú / SeFutbol

Antes del 70' De la Fuente había introducido los 11 cambios permitidos. Borja Iglesias relevababa a Ferran, seguramente el mejor en el bando español. Y relevo en los laterales también. Olmo entraba entonado e intentaba imprimir alguna marcha más a un juego más ramplón de España en la última media hora.

En clave azulgrana, el mejor atrás Pau Cubarsí y muy bien Pedri y Ferran. Eric algo dubitativo en el gol y el mejor de la segunda mitad Dani Olmo, al que solo le faltó el gol. Pitido final y directos hacia Chattanooga para reposar en el cuartel general.