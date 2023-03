Noruega se siente 'espiada' en Marbella: "Es inaceptable"

La selección noruega ha denunciado sentirse espiada por la prensa española Los de Solbakken están concentrados en Marbella preparando el partido contra la Roja del sábado

Noruega ya calienta el partido de este sábado 25 de marzo contra la selección española. El conjunto nórdico está concentrado en La Quinta, en Marbella, preparando el partido de clasificación para la Eurocopa que se disputará en la Rosaleda. La tensión del encuentro, especialmente por parte noruega, ya se empieza a palpar en el ambiente.

Los entrenamientos de la selección de los de Solbakken están abiertos a la prensa durante los primeros 15 minutos de la sesión, pero únicamente para la prensa noruega: la prensa española tiene el acceso vetado, algo que a la inversa no sucede.

Ante esta situación, Movistar Plus ha encontrado la solución para saltarse en veto y poder seguir la sesión: subiendo a uno de los montes que rodean el campo. A pesar de que no se ha filtrado información confidencial ni importante sobre el partido frente a la selección española, en Noruega están indignados.

Sander Berge, centrocampista noruego que juega en el Sheffield United, no ha tardado en protestar ante la situación: "Probablemente no sea la primera vez que nos pasa esto, y es inaceptable. Que graben desde fuera no es algo que deba ocurrir cuando intentas mantener la sesión cerrada y prepararte para un partido importante. Pero vivimos con eso y hacemos todo lo posible para mantenerlo oculto", denunció.Su compañero de selección, Morten Thorsby del Union Berlín, reclama que se trata de un grave atentado contra su protección y privacidad: "He estado en Italia y teníamos guardias en las colinas de alrededor que nos cuidaban, así que tal vez tengamos que enviar a alguien de la Federación a que haga lo mismo aquí, para que no haya españoles grabándonos".Así ha sido. El director de seguridad de la selección de Noruega ha anunciado que habrá vigilancia también en los puntos altos que rodean el recinto. El seleccionador, Stale Solbakken, por otro lado, ha querido rebajar el tono y mantener la calma: "Tenemos que vivir con eso. Al menos demuestra que nos tienen algo de respeto".