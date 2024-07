¡Noche de locura en Cibeles!

La selección española desató la locura en Cibeles. No es para menos, el equipo que Luis de la Fuente ha convertido en invencible regresaba a España después de 42 días de concentración que culminó con la consecución de la cuarta Eurocopa de su historia. Es la primera selección que consigue esta gesta. Y la primera que lo hace ganando todos y cada uno de los siete partidos disputados. Un hito para la historia que merecía el colofón de una fiesta por todo lo alto.

Y eso es lo que se encontró el combinado español. La unidad, la buena sintonía, la ambición y el buen juego desplegados a lo largo de todo el campeonato han contagiado a una afición que este lunes ocupó las calles de Madrid para recibir a sus ídolos como se merecían y celebrar este éxito sin precedentes con ellos.

Decenas de miles de aficionados esperaron estóicamente la llegada de el equipo español al Palacio de Cibeles, el antiguo Palacio de Comunicaciones, donde se instaló el escenario en el que los internacionales dieron rienda suelta a su euforia. Allí les recibió el presidente de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

Nico Williams, pegado a los jugadores del Barça

Otros miles siguieron la trayectoria del autocar por las calles de Madrid. Desde el Palacio de la Zarzuela, al Palacio de la Moncloa y luego durante todo el trayecto hasta Cibeles. Un reguero de seguidores interminable que fue disfrutando de la fiesta que los futbolistas montaron encima del autocar. Con un Morata exhibiendo el trofeo con orgullo, un Rodri liberado de tensión, un Lamine Yamal bailando con Gavi y su hermano Nico Williams, que no se separó ni un solo momento de los blaugrana. Instalado ahí, al final del autocar, junto a Lamine, Ferran, Gavi, Pedri y Fermín... ¿Premonitorio?

La fiesta empezó en el vestuario del Olímpico de Berlín, nada más acabar la final contra Inglaterra. Y no paró hasta altas horas de la noche de este lunes. En el vuelo volvió a desatarse la euforia. Morata fue el primero en salir del avión con el trofeo en la mano, pasadas las 15.00 horas. También fue el primero en aparecer en el escenario instalado en Cibeles, a las 22.25 horas, para ir presentando uno a uno a todos sus compañeros, que se presentaron ante los seguidores con una canción elegida por ellos mismos.

El capitán recibió de la afición el reconocimiento que durante mucho tiempo se le ha negado. Una afición que pidió el Balón de Oro para Dani Carvajal y que enloqueció con Dani Olmo, Rodri, Nico Williams... y con Lamine Yamal, como no podía ser de otra manera. La Cibeles casi se viene abajo con la salida del blaugrana, al que recibió cantando el 'Lamine Yamal, cada día te quiero más', que popularizó 'Estopa' en su reciente concierto en el Estadi Olímpic de Barcelona. Emotivo también fue el recibimiento a Jesús Navas, que probablemente haya disputado su último gran campeonato con España. Y el escenario casi se cae con la salida de Luis de la Fuente, manteado por sus futbolistas.

La espera fue larga, pero cada vez más animada, amenizada por el DJ Wally López. A la fiesta se unieron Aitana, Almacor e Isabel Aaiun, autora de esa 'Potra Salvaje' que sonó en el vestuario español tras derrotar en el debut a Croacia y que volvió a sonar tras cada triunfo. No faltó Ibai Llanos, que no quiso perderse la fiesta. Y antes del momento culminante de la aparición de los futbolistas, unos minutos muy emotivos, con la emisión de un video en el que se repasaban los goles, las charlas motivacionales y la trayectoria que culminó con la consecución del ansiado título

Mientras, los internacionales cruzaban Madrid en un autocar que les reconocía como campeones de Europa y que auguraba más éxitos con la leyenda 'Es solo el principio'. Lo hacían enfundados en una camiseta blanca conmemorativa, con el '4' como dorsal, recordando las cuatro Eurocopas, y bajo el nombre de 'Reyes de Europa'. Una camiseta conmemorativa que regalaron, éstas con los colores de España, como presente al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las dos recepciones oficiales.

Un recuerdo para los que marcaron el camino

Álvaro Morata quiso tener un recuerdo a los futbolistas que marcaron el camino del éxito en la selección española: "Casillas, Iniesta, Fernando Torres, Busquets, Jordi Alba, Valdés, Piqué y todos los que me olvido, que nos enseñaron cómo se lucha y cómo se trabaja en equipo. ¡Gracias a todos!".

También tuvo un recuerdo para todos los internacionales que han participado en la fase de clasificación, pero que no han podido estar en Alemania: "Un abrazo a los compañeros que nos han ayudado a llegar hasta aquí, pero que no pudieron estar en Alemania. ¡Os queremos!".

El capitán se presentó levantando a una afición entregada: "¡Españoles, buenas noches, somos campeones de Europa! ¡Cuatro veces! Y lo somos porque todos vosotros habéis creído en nosotros y lo hemos notado. ¡Vosotros también sóis campeones!".

Morata se deshizo en elogios hacia el grupo que ha construído De la Fuente: "Ha sido un orgullo ser el capitán de este equipo". Y se rindió a la afición: "Me siento representado por vosotros. Me he dejado la vida para conseguir esto. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, repartidores, agrigultorres... ¡Somos el mejor país del mundo! ¡Y somos campeones de Europa!".