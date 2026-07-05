Nico Williams y Yéremy Pino, la pandilla de Lamine Yamal

Lamine Yamal ha encontrado su zona de diversión junto a dos amigos que se han convertido en uña y carne en esta concentración en Estados Unidos. Su amistad con Nico Williams durante la Eurocopa del 2024 se ha consolidado y Yéremy Pino se ha añadido al grupo en esta estancia. Los tres tienen una química especial y se percibe con sus continuas bromas.

Pegados a los videojuegos, los gritos y el alboroto es constante hasta el punto de que los más veteranos los mandan callar a menudo. Son tres chicos jóvenes, si bien Lamine es el menor de los tres con sus 18 años, por los 23 de Yéremi Pino y Nico Williams, que cada vez están más cerca de superar sus problemas físicos.

Yéremy es uno de los jugadores de los que más se ha hablado en los últimos días en la concentración de la Roja. Luis de la Fuente calificó de “heroicidad” que completara el partido ante Uruguay por el fuerte impacto que había sufrido en la clavícula izquierda, aunque finalmente todo quedó en un susto y estará disponible frente a Portugal. Con cara de alivio y satisfacción por poder ser de la partida, Yéremy atiende a SPORT en el Cotton Bowl de Dallas.

A usted ya se le considera el hombre milagro de la Roja...

Es verdad que después del partido el dolor que tenía y las sensaciones eran muy malas. El doctor así me lo hizo saber. Esperamos con optimismo las pruebas y nos llevamos una gran sorpresa. También dependía de mi dolor para volver. No sabemos cómo, pero ha ido bajando, mi movilidad también, esperamos que siga así.

Después del partido parecía que la lesión era mucho más grave.

Las sensaciones eran muy malas y el doctor también me hizo saber que la cosa pintaba mal. Pero esperamos con optimismo las pruebas y al final nos llevamos una gran sorpresa. Además, todo dependía también de cómo evolucionara el dolor para poder volver. No sabemos cómo, pero el dolor ha ido mejorando, la movilidad también y estamos todos muy contentos.

¿Llegó a pensar que se quedaba sin el Mundial?

Sí. Yo pensaba que, aunque el equipo llegara a semifinales o a la final, no iba a estar a tiempo. Era lo que más me hacía sufrir porque un Mundial se juega cada cuatro años. Me siento importante dentro del grupo y me dolía mucho pensar que podía quedarme fuera.

Además, ya se perdió una Eurocopa por lesión. ¿Le vinieron esos fantasmas a la cabeza?

Sí, al final esos recuerdos aparecen. Las lesiones siempre te hacen pensar, pero ahora estoy muy contento de poder estar aquí, de aportar dentro y fuera del campo y de disfrutar.

¿Cómo ha visto al equipo?

Muy bien. Ya en el segundo partido demostramos a lo que veníamos: a jugar, a llevar los partidos a nuestro terreno. A partir de ahí hemos crecido muchísimo y ahora queremos demostrar la selección que somos.

¿La España que quiere ser campeona del mundo?

Sí. Además, ahora sentimos la confianza de la gente. Después del primer partido había algunas dudas, pero ahora notamos todo el apoyo y el cariño de la afición. Eso es muy importante.

¿Se imagina levantando el Mundial?

Prefiero no imaginarlo porque no quiero gafarlo, pero sería lo más grande que un jugador puede conseguir.

Después de este primer año en Inglaterra en el Crystal Palace ¿cómo la valora? ¿Le ha hecho crecer?

Muchísimo. A nivel personal me ha hecho crecer. Salir de casa, de mi zona de confort, es un aprendizaje que me llevo para siempre.

¿Fue duro?

Muchísimo. El clima, el idioma y estar lejos de mi familia. Estaba a cinco horas de casa; parecía que me había ido a Estados Unidos. Eso fue lo que más me costó.

Pero esa experiencia también le habrá ayudado para llegar hasta aquí.

Sí, aunque creo que, estuviera en el equipo que estuviera, habría tenido opciones de venir porque siempre lo doy todo y cuando vengo a la selección rindo. En ese sentido estaba tranquilo.

Usted, Nico y Lamine parecen inseparables.

(Ríe). Me equivoqué sentándome en medio de los dos porque me llevo todas las bromas. Pero muy bien, la verdad.

¿Tienen algún apodo para el grupo?

No, más insultos que apodos. (Ríe).

¿Son de montar mucho jaleo?

Sí, demasiado.

¿Juegan mucho a la Play?

Sí. Jugamos, hacemos partidos, apostamos entre nosotros y lo pasamos muy bien.

¿A qué juegos?

Al EA Sports FC y ahora también me están metiendo en el Fortnite. Cosas así.

¿Son competitivos?

Muchísimo. Nico no sabe perder, Lamine tampoco... y yo tampoco.

Da la sensación de que protegen un poco más a Lamine por ser el pequeño.

Es el más joven, sí, pero tiene mucha calle. Está totalmente integrado con nosotros y no se nota la diferencia de edad.

Lamine, desde dentro, ¿cómo es?

Es una persona amable, sensata y responsable. Lo que transmite dentro del campo es exactamente como es fuera. Es un crack mundial y todo lo bueno que le pase será bueno para nosotros.

¿Está al cien por cien?

Sí. Se vio en el último partido. No marcó ni dio una asistencia, pero hizo un gran encuentro.

Aunque se le vio un poco enfadado...

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Es normal. Cuando haces un gran partido y no consigues un gol o una asistencia, te vas con un sabor de boca un poco raro. Ahí está el grupo para apoyarlo en todo lo que necesite.