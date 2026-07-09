Nico Williams, listo para Bélgica

La Selección Española ha completado este jueves el último entrenamiento antes de enfrentarse a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. La sesión ha contado con una noticia muy positiva: Nico Williams ha vuelto a trabajar con absoluta normalidad junto al resto del grupo, confirmando definitivamente las buenas sensaciones tras superar las molestias musculares que arrastraba desde el último encuentro de la fase de grupo antes Uruguay.

Además, Luis de la Fuente ha podido dirigir por segunda sesión consecutiva un entrenamiento con los 26 internacionales al mismo ritmo, por lo que dispondrá de toda la plantilla para el decisivo duelo de este viernes a las 21:00 h.

Nico ya está listo para volver

El extremo del Athletic Club continúa dando pasos firmes hacia su mejor versión. Después de regresar a la dinámica del grupo en los últimos entrenamientos, este jueves ha vuelto a completar la sesión sin ningún tipo de limitación, despejando definitivamente las dudas sobre su estado físico.

Dentro del cuerpo técnico existe optimismo con su evolución y todo apunta a que volverá a tener protagonismo frente a Bélgica. Sin embargo, la intención es no asumir riesgos innecesarios, por lo que Nico comenzará el encuentro desde el banquillo para convertirse en una de las principales armas ofensivas de España durante la segunda mitad.

La acción en la que se lesionó Nico Williams ante Uruguay / EFE/ Francisco Guasco

Pleno de efectivos para De la Fuente

Más allá del caso de Nico Williams, la gran noticia para la selección es que todos los internacionales están disponibles. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, que se quedaron en el gimnasio en la sesión de recuperación del encuentro ante Portugal, han vuelto a entrenarse con absoluta normalidad por segundo día consecutivo, con la mirada ya puesta en lograr una nueva portería a cero ante Bélgica.

De esta manera, España ha completado por segunda sesión seguida un entrenamiento con los 26 futbolistas disponibles, una circunstancia que permite a Luis de la Fuente afrontar los cuartos de final con todas las opciones abiertas y sin ninguna baja por problemas físicos.