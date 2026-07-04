Nico Williams, en camino; Yéremy Pino, a tope

La selección española completó ante Austria su mejor partido en lo que llevamos de Mundial 2026 y desató la euforia de sus aficionados antes de unos octavos de final en los que se enfrentará a otra de las favoritas sobre el papel: Portugal. Las sensaciones de la Roja mejoraron ostensiblemente, pero llega un rival de máxima exigencia y con el último precedente entre ambos combinados, la final de la última edición de la UEFA Nations League, favorable a los lusos (2-2, 3-5 en los penaltis).

Salvo nuevo contratiempo, Luis de la Fuente solo tendrá la duda de Nico Williams para el compromiso. El extremo del Athletic Club, tal como hemos ido informando, tiene una lesión muscular mucho menos grave de lo previsto inicialmente, pero llega realmente justo al partido. Las próximas horas serán determinantes, aunque aún no se ha reincorporado al grupo y todo apunta a que no podrá estar a disposición del seleccionador hasta los hipotéticos cuartos de final frente al vencedor del Estados Unidos - Bélgica, previstos para el viernes 10 de julio a las 21.00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como mínimo.

Yéremy Pino, por su parte, sí que está en condiciones de reaparecer. Está al 100% y ya hace varios días que se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros. Tiene una protección en la clavícula izquierda para que los saltos, choques y los duelos no sean un problema. Prueba de ello es que en las recientes sesiones, la de hoy incluida, ha participado con normalidad en los partidos de entrenamiento.

En caso de que De la Fuente lo considerara oportuno, Pino estaría para ser titular. También un Víctor Muñoz cuyos problemas musculares que le han impedido debutar en la presente Copa del Mundo ya forman parte del pasado. En cualquier caso, lo más normal es que el míster riojano no toque lo que funciona y contra Portugal repita la alineación (o introduzca mínimas variaciones) respecto a la que goleó el pasado jueves a Austria.