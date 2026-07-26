Nico Williams (24 años): "Mis padres arriesgaron sus vidas para que mi hermano y yo tuviéramos un futuro mejor. Nos inculcaron el respeto y el trabajo duro todos los días"

A Nico Williams se le recordará durante mucho tiempo por ser el gran asistente en la final del Mundial. Su dejada a Ferran, para que el azulgrana anotase el gol de la victoria ante Argentina, fue una acción que valió oro. El futbolista del Athletic Club tuvo un papel secundario durante el Mundial, a raíz de las molestias físicas y de la lesión sufrida ante Uruguay, en el que fue un partido muy rocoso.

Pero lo que Nico sabe hacer es sobreponerse. Y lo hizo. A sus 24 años, se encuentra en un momento óptimo de su carrera y el año pasado renovó con el conjunto vasco, el club de su vida. Sin embargo, hay algo de Nico que le caracteriza, y es la entrega por su familia.

Hay una historia familiar de enorme sacrificio que el pequeño de los Williams (su hermano es Iñaki) nunca ha querido olvidar. Sus padres, María y Félix, abandonaron Ghana en 1994 con el objetivo de encontrar un futuro más prometedor para su familia. Aquel viaje estuvo lleno de dificultades y comenzó cuando María esperaba a su primer hijo, Iñaki. Tras un largo recorrido por varios países, lograron establecerse en España, donde iniciaron una nueva vida desde cero.

Un sacrificio para buscar una vida mejor lejos de casa

Nico ha contado en diversas entrevistas algunos de los episodios más duros que vivieron sus padres durante esa 'travesía'. El futbolista ha explicado que su madre soportó condiciones extremas durante el viaje migratorio, llegando incluso a recorrer parte del desierto sin calzado. Un recuerdo que sigue muy presente en su familia y que refleja la dureza del camino que tuvieron que afrontar.

Nico Williams y su madre María Arthuer / Sport.es

El esfuerzo de su padre tampoco fue menor. En busca de recursos para mantener a los suyos, su padre pasó temporadas trabajando lejos de casa, incluso en Londres, con el único propósito de garantizar alimento y estabilidad para su familia. Ese sacrificio dejó una profunda huella en Nico, que reconoce sentirse en deuda con todo lo que hicieron por él y por su hermano.

Los primeros años en España tampoco fueron sencillos. La familia atravesó importantes dificultades económicas y convivió con numerosas carencias mientras intentaba salir adelante. "Mis padres arriesgaron sus vidas para que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos un futuro mejor. Y lo consiguieron. Siempre agradeceré lo que hicieron por nosotros. Son luchadores, nos inculcaron el respeto y el trabajo duro todos los días; que nadie te regala nada", concluye Nico.

Nico Williams lo hizo muy bien ante Nahuel Molina / SARAH YENESEL / EFE

La estrecha relación entre los dos hermanos se fortaleció gracias a esas circunstancias. La diferencia de edad convirtió a Iñaki en un apoyo constante para el pequeño de la familia, una unión que continúa vigente tanto dentro como fuera del terreno de juego y que ambos consideran una de sus mayores fortalezas.

En una entrevista en el programa 'Salvados', el delantero recordó también la dureza de aquella etapa: "No fue fácil que cortasen el agua y la luz porque no había para pagar las facturas", se sincera.

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Con el paso del tiempo, Nico también tuvo la oportunidad de viajar a África, una experiencia que le permitió comprender mejor la realidad de muchas personas y valorar aún más el esfuerzo realizado por sus padres. El futbolista ha reconocido que aquel viaje le hizo reflexionar sobre cómo habría sido su vida si su familia no hubiera tomado la decisión de emigrar. "Estuve en África y me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiese nacido aquí", recordó Nico.