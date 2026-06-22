Nico Williams (23 años), sobre su infancia: "Estuve en África y me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiese nacido aquí"

El estado físico de Nico Williams está generando muchas dudas. El futbolista del Athletic Club de Bilbao ha vivido una temporada llena de altibajos, marcada especialmente por la pubalgía que arrastra desde hace meses y que le provoca un dolor intenso en la zona de la ingle y el pubis. El jugador confía en dejar atrás estas molestias para recuperar su mejor nivel y ayudar a España a llegar lo más lejos posible en el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

Es un nuevo bache para el '10' del Athletic Club, pero ya está más que acostumbrado a salir victorioso de estas situaciones, pues vivió una infancia muy dura, según explicó en una entrevista a la revista 'Lecturas'. "Estuve en África este verano y me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiese nacido aquí", reconoció.

Hace un tiempo, el futbolista realizó un viaje con toda su familia a África, donde se dio cuenta de lo afortunado que es por "lo que realmente es aquello".

Aparte, valoró aún más el esfuerzo que realizaron sus padres para llegar a España en busca de una nueva vida. Por esta razón, no tiene dudas de que "mis padres para mí son héroes".

Nico Williams, ante Arabia Saudí / EFE

Sus padres vivieron un infierno hasta llegar a la península ibérica, pues caminaron durante varios días por el desierto. El jugador del Athletic Club quiso remarcar que sus progenitores vinieron "a trabajar, no quitarle nada a nadie". Desde el primer momento en el que se instalaron en España, tenían el objetivo de "ser uno más" para integrarse.

El '10' del conjunto vasco no vivió aquel infierno, pues nació en Pamplona. No obstante, es plenamente consciente de las raíces de su familia, algo que siempre ha demostrado sobre el terreno de juego, donde ha mantenido los pies en el suelo pese haberse convertido en uno de los futbolistas más mediáticos del país.

Nico Williams debe ganar protagonismo en el Mundial / Archivo

El claro ejemplo fue cuando en una entrevista al diario 'AS' se abrió en canal para reconocer que "no sé ser famoso".

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Su hermano Iñaki Williams es una pieza fundamental para él, pues siempre le ha intentado frenar los pies para decirle que "lo que tenemos ahora no es la realidad". Son conscientes que son unos privilegiados, pero saben que "sin esfuerzo" no se consigue nada.