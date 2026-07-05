SELECCIÓN
Nico, la buena noticia del entrenamiento previo al Portugal - España del Mundial 2026
El delantero del AThletic Club ya se entrenó con el grupo aunque ahora debe recuperar el ritmo competitivo
En una última sesión preparatoria previa al Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026, la mejor noticia para el grupo fue que Nico Williams pudo entrenarse junto a sus compañeros en el terreno de juego del Estadio Cotton Ball de Dallas que será el escenario del duelo ibérico con una plaza en juego para los cuartos de final del Mundial 2026.
No, no se puede decir que el delantero del Athletic Club podrá ser titular frente a Portugal, ni mucho menos; incluso está por ver si tendría minutos de juego en función del curso del choque de este lunes. Pero sí que es una realidad que Nico ya ha podido volver a trabajar con el grupo para ir recuperando el punto óptimo de forma y buscar un ritmo competitivo que le permita entrar plenamente en los planes de Luis de la Fuente si España supera esta fase.
El caso es que, desde la aparatosa lesión que sufrió en la recta final del encuentro de dieciseisavos de final frente a Uruguay, que incluso hizo pensar que podía quedarse fuera del Mundial 2026, Williams ha podido evolucionar positivamente. Una vez que quedó claro que la entrada había quedado en una sobrecarga muscular, el atacante rojiblanco ha ido haciendo trabajo individual. Tras perderse el choque contra Austria, Nico cruza los dedos para que la selección mantenga su buen momento de juego y la progresión ascendente para clasificarse para los cuartos de final y, entonces sí, volver a entrar en los planes de De la Fuente.
Con la reincorporación de Williams a los entrenamientos del grupo, el seleccionador cuenta por fin con los 26 futbolistas que ha desplazado a Norteamérica para afrontar el Mundial. Yéremy Pino y Víctor Muñoz, los otros dos jugadores que estaban renqueantes, están a pleno rendimiento para participar en el choque de este lunes frente a Cristiano Ronaldo y sus compañeros. Un partido con facturas pendientes pues no hay que olvidar que los portugueses se impusieron a España en la última Nations League en la tanda de penaltis.
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