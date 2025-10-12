Neyser Villarreal manda a la Rojita a casa

El factor Neyser Villarreal decantó la balanza. El ‘9’, que ya había sido artillero del Sudamericano y figuró en la agenda del Barça este año, fue, con su hat-trick, el verdugo de una España que, tal vez, mereció algo más de suerte y cayó de forma demasiado cruel ante Colombia (2-3).

El partido había empezado a toda velocidad. Sin preludio, las dos selecciones entablaron una batalla táctica intensa, mostrando desde el inicio todas sus cartas. España aceptó el intercambio de golpes, que no le favorecía, pero, a medida que pasaron los minutos, intentó imponer algo de control con su fútbol de posesión y elaboración. En esta ocasión, hubo algo de precipitación, tal vez por la presión de un partido de cuartos de final sin margen de error y, también, por la propuesta defensiva de Colombia, un equipo superior en centímetros y fuerza física.

Los cafeteros, como era sabido, apostaban por un juego directo, con rápidas transiciones lanzadas por Jordan Barrera, que fue un incordio hasta que tuvo que retirarse lesionado, y Óscar Perera, que creó mucho peligro entre líneas.

La Rojita tuvo la falsa sensación de que empezaba a controlar el partido. Desde el banquillo se pidió la actuación del VAR (en el Mundial Sub-20 cada equipo tiene dos desafíos) por unas manos de Cachimbo tras un taconazo de Pablo García. El penalti, que no era tan claro, no fue concedido.

Neyser, imparable

Colombia tenía muy interiorizado cómo jugarle a España. Creaba peligro en transiciones directas, pero también lo hizo en estático. Fue así como llegó el 0-1, en una acción en la que los cafeteros aprovecharon la mala colocación de la defensa española. Barrera llegó a la línea de fondo y sirvió atrás para que Neyser Villarreal batiera a Fran González.

La Rojita sintió el golpe. Estuvo a punto de ver cómo se le escapaba el encuentro en una recta final del primer tiempo en la que se descompuso. El guardameta merengue tuvo que emplearse a fondo en un lanzamiento de Barrera para mantener al equipo a flote.

Decepción de España por su eliminación en cuartos de final del Mundial Sub-20 / Andre Penner

El choque era divertido. Colombia mandaba porque había sido más contundente en el tercio final. España tenía el diagnóstico y sabía dónde debía mejorar. Y eso fue lo que hizo tras el descanso.

Fue mucho más agresiva con el balón y firmó una gran reacción, con dos goles consecutivos: primero de Rayane y, después, de Jan Virgili, en una gran definición con la zurda. 2-1.

Colombia, sin embargo, no estaba muerta y reaccionó de la mano, como no, del artillero Neyser Villarreal, que estaba inspirado, y volvió a ver portería. El vértigo se imponía.

Se soltaron las anclas. Las dos selecciones decidieron jugárselo a tumba abierta. Pablo García tuvo una ocasión clara y, en el área contraria, Fran González realizó una intervención providencial tras un saque de esquina. Se intuía que todo se decidiría por un detalle. Y ese detalle llegó en un error de marcaje, con Neyser Villarreal entrando con fuerza al choque y llevándose un balón que no desperdició, culminando con un gran remate. Allí selló su tarde trigoleadora, en el minuto 91.

España aún tuvo una última oportunidad en un penalti, que el VAR transformó en una falta fuera del área, y un último córner en el que hasta el gigante portero español subió a rematar. El sueño del Mundial terminaba allí.