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ESPAÑA

Qué necesita España para pasar la fase de grupos en el Mundial: todas las combinaciones

Consulta todas las posibles combinaciones de resultados y las cuentas de España en el Mundial en el Grupo H

Lamine Yamal, en el debut frente a Cabo Verde

Lamine Yamal, en el debut frente a Cabo Verde / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

España afronta las dos últimas jornadas de la fase de grupos del Mundial 2026 con varios escenarios abiertos para clasificarse a la siguiente ronda. A pesar de empatar 0-0 contra Cabo Verde en la fecha inaugural, el combinado español tiene muchas opciones de pasar a dieciseisavos, pues depende de sí misma en todos los escenarios.

La manera más fácil de que España pase de grupos es que gane sus dos partidos contra Arabia Saudí y Uruguay. Es el escenario ideal, aunque no el único; si el equipo de Luis de la Fuente gana un partido y empata otro, o incluso si lo pierde, podría pasar de ronda. Sería equipo de dieciseisavos incluso si empata los dos encuentros, y podría tener una combinación mínima pero posible de superar la fase de grupos si empate un partido y pierde otro.

Las imágenes del España-Arabia Saudí.

Las imágenes del España-Arabia Saudí. / Lavandeira Jr / EFE

En caso de empate a puntos dentro del grupo, primero se miran los enfrentamientos directos entre las selecciones igualadas: puntos, diferencia de goles y goles marcados en esos partidos. Si la igualdad continúa, entran la diferencia de goles general, los goles a favor, el criterio disciplinario y el ranking FIFA.

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Las cuentas de España en el Mundial: resultados que necesita para pasar de grupo y posibles escenarios

España se clasifica si...

  • Gana los dos partidos que le quedan: pasaría seguro y tendría muchas opciones de acabar primera de grupo.
  • Gana un partido y empata el otro: probablemente como primera o segunda de grupo.
  • Gana un partido y pierde el otro: no estaría matemáticamente garantizado, pero tendría muchas opciones de pasar.
  • Empata los dos partidos: dependería de los otros resultados del grupo y de los criterios de desempate.
  • Empata uno y pierde otro: necesitaría una combinación muy favorable de resultados y dependería casi seguro de pasar como una de las mejores terceras.

España cae eliminada si...

  • Pierde los dos partidos que le quedan: sus opciones de pasar serían mínimas.
  • Termina tercera y no entra entre las ocho mejores terceras.
  • Empata o pierde y sale perjudicada en los desempates: decidirán los enfrentamientos directos, la diferencia de goles, los goles marcados, las tarjetas y, en última instancia, un sorteo.

Así está la clasificación del Grupo H de España

Desde SPORT, te contamos todas las novedades y resultados de España, así como toda la actualidad del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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