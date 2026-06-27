¿Qué necesita España para pasar a dieciseisavos del Mundial 2026? Todas las cuentas y combinaciones

La selección española se prepara para afrontar su primera 'final' en el Mundial 2026. El partido de esta madrugada contra Uruguay, tercero y último de la fase de grupos, marcará profundamente el camino de los de Luis de la Fuente en el cuadro final del torneo, dónde les podría esperar un rival temible en función de la combinación de resultados del grupo H.

A pesar de la goleada contra Arabia Saudí en el último partido (4-0), el inesperado tropiezo contra Cabo Verde en la jornada inaugural (0-0) propicia que España llegue al partido decisivo contra Uruguay con la clasificación todavía por rematar. Si bien es cierto que el pase a dieciseisavos como primera de grupo está encarrilado, alguna combinación de resultados podría tener consecuencias catastróficas.

España afronta el decisivo partido contra Uruguay como primera de grupo con 4 puntos en su casillero particular, dos más que su rival de esta madrugada. A la misma hora se enfrentarán Cabo Verde y Arabia Saudí, ambas todavía con opciones de superar la primera ronda.

Uruguay se la jugará ante España después de empatar frente a Cabo Verde / Alberto Estevez / EFE

La clasificación del grupo H, en directo

Las cuentas de España en la fase de grupos del Mundial 2026

Las cuentas de la selección española para superar el primer corte como primera de grupo son simples, pues esta posibilidad está enteramente en su mano. En caso de victoria, 'La Roja' pasaría a contar con 7 puntos en su casillero particular, cifra que ninguna otra selección del grupo H podría alcanzar. Este escenario propiciaría que la selección nacional se enfrentase a Austria o a Argelia en la primera eliminatoria.

Mikel Oyarzábal celebra el segundo gol de España ante Arabia Saudí. / Lavandeira Jr / EFE

En caso de empate el viento seguiría estando muy de cara, pero existirían opciones de 'sorpasso'. España pasaría a contar con 5 puntos y podría perder su condición de líder si Cabo Verde gana a Arabia Saudí por más de cuatro goles de diferencia, ya que los africanos pasarían a contar con los mismos puntos y a mejorar su average. Esta combinación de resultados dejaría a 'La Roja' como segunda de grupo y derivaría en un cruce de lo más exigente contra Argentina en dieciseisavos.

Noticias relacionadas

Si España pierde contra Uruguay, su situación quedaría comprometida. Los de Luis de la Fuente cederían la primera posición en favor de los 'charrúas', e incluso podrían llegar a ser terceros si Cabo Verde golea a Arabia Saudí. Su presencia en la siguiente ronda no parece peligrar en ningún caso, pero el resultado de esta madrugada puede complicar enormemente el camino de España hacia la gran final.