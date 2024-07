Nagelsmann lanza un aviso a Lamine Yamal

Julian Nagelsmann apareció en rueda de prensa, como suele ser habitual, seguro de sí mismo, de sus futbolistas y de la capacidad de Alemania para eliminar a España. Ambas selecciones son, seguramente, las que han ofrecido mejor fútbol de la Eurocopa, pero solo puede seguir una adelante: "No sé si es una final anticipada. Lo único que sé es que queremos estar en semifinales. Ojalá resulte tan interesante como todo el mundo está prediciendo", reflexionaba.

El técnico tiene un plan para frenar el fútbol mostrado por su homónimo, Luis de la Fuente, a través de sus futbolistas. Reconoce que "los españoles siempre intentan presionar muy arriba, es una cualidad que han adquirido" y que juegan con "mucha sencillez en lugar de solo tiki-taka". Ante ello, reconoce que "muchos partidos se deciden en el centro", como dijo Toni Kroos: "Me parece bien que diga eso, demuestra que está asumiendo su responsabilidad" y recuerda que "nuestro eje central es muy bueno, no tenemos que tenerle miedo al de ellos ni preocuparnos". Además, destacó cómo quiere frenar a Rodri: "Es un jugador clave para los españoles, pero también tenemos una idea para él. No podrá jugar todos los balones sin presión”.

A Nagelsmann le recordaron el 6-0 en la Nations League ante España en La Cartuja, pero ni se inmutó: “Nunca diré en el vestuario que esto es una venganza por un partido de la Liga de Naciones. Yo no estaba allí, ni tampoco algunos de los jugadores. Así que no lo califico y no tiene relevancia para mañana. Si algunos jugadores desean venganza, deberían estar felices de vivirla”.

Lamine Yamal, presente

El futbolista del Barça fue uno de los nombres propios que más veces apareció en la rueda de prensa. Y el alemán se sumó a los elogios recibidos por el delantero durante la Eurocopa: "Es un talento muy grande. Lo ha hecho de manera muy consistente este año y no son muchos los que se han mantenido tan estables a lo largo de un año en el Barcelona". Y, sin embargo, lanzó un aviso, seguramente no solo a él, pero sobre todo a él, diciendo que "solo tiene 16 años, lo que significa que nuestros jugadores tienen grandes posibilidades de controlarlo. Veremos cómo reacciona cuando las cosas se pongan más difíciles". Eso sí, rebajó el tono cuando comentó que "no te preocupes, no queremos dejarlo boquiabierto”.

Y es que Nagelsmann entiende que debe centrarse más en los suyos: "Mi atención se centra menos en Yamal y más en Jamal (Musiala). Queremos tener el balón nosotros mismos, eso siempre es más agradable y también es la idea para mañana".

Gündogan ejerció de capitán

Ilkay luce el brazalete en la selección alemana desde que se lo entregara Hansi Flick: "Me he preparado muy bien para este torneo. Mi problema era el cansancio mental. Hemos viajado mucho toda la temporada, con muchos partidos, y no ha sido fácil. Pero para un torneo así en casa estás muy motivado, no he necesitado una motivación extra más que esa. Tenemos una gran plantilla y un gran grupo e intentaremos alargar este buen momento", dijo sobre su presencia en la Eurocopa.

Gündogan también respondió a Joselu, que aseguró querer jubilar a Kroos: "No hace falta recordarle a Toni que podría ser su último partido. Vamos a hacer todo lo posible para que pueda jugar dos partidos más. Hemos demostrado un buen fútbol y ahora estamos en cuartos, por lo que estoy deseando que llegue el desafío de mañana. A partir de ahora queremos poner la guinda al pastel".