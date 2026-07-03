El Mundial que viven las familias y parejas de la Selección española

El Mundial ha llegado al ecuador del torneo. España se clasificó a los octavos de final tras superar a Austria en dieciseisavos. Una victoria muy importante que le da a la selección una inyección de confianza para afrontar el encuentro ante Portugal. Los jugadores dirigidos por Luis de la Fuente están concentrados con el equipo en Los Ángeles, aunque cuando tienen un rato libre, lo disfrutan junto a sus parejas, familiares o amigos.

Lamine Yamal, por ejemplo, se marchó junto a Moha y Soha de compras. Rodri optó por un plan más tranquilo como irse a navegar en barco por el río Tennessee y Olmo, Eric, Pedri o Cubarsí, se marcharon de paseo. Durante sus jornadas de asueto, los futbolistas de la Selección Española desconectan de la concentración realizando diversas actividades: partidas de ajedrez entre Unai Simón y Dani Olmo, torneos de videojuegos como Mario Kart o, dependiendo de la zona, escapadas de golf o otros jugadores visitaron las Ruby Falls.

Sin duda, lo más importante en su tiempo libre es desconectar. Y si la ciudad lo acompaña, todavía mejor. Pero existe otra cara no visible en el Mundial, pero igual de importante: las propias familias. La pareja de Cucurella contó que los jugadores siempre van un rato después del partido a ver a sus familias.

Tiempo para desconectar

Tras cada partido, los futbolistas disponen de un tiempo para reencontrarse con sus familiares y personas de mayor confianza. Una vez finaliza ese momento, regresan a la concentración y emprenden el viaje junto al resto de la expedición. Esta dinámica les permite compaginar las exigencias de la competición con el respaldo de los suyos en un torneo en el que el contacto con ellos es mucho más limitado.

Otros casos como la novia de Cubarsí, Martina, la hermana de Gavi, Aurora, la hermana del central azulgrana, Irene, o la novia del centrocampista, Ana, también están disfrutando al máximo de su estancia en Estados Unidos. Todas ellas han aprovechado los días libres para acompañar a sus parejas y familiares durante la gira, combinando el apoyo desde la grada con momentos de turismo, compras y ocio en algunas de las ciudades más emblemáticas del país.

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A través de las redes sociales han compartido imágenes y vídeos de sus escapadas, dejando ver que, más allá del fútbol, el viaje también se ha convertido en una oportunidad para crear recuerdos juntos. Paseos, visitas a lugares icónicos y planes en grupo forman parte de unas vacaciones muy especiales, en las que el buen ambiente y la complicidad entre ellas han sido protagonistas mientras siguen de cerca la aventura deportiva de sus seres queridos.