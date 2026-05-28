Ir al Mundial puede costarte 8.600 euros por persona, pero una urgencia médica en EE.UU. puede llegar a 200.000

El Mundial 2026 tendrá un alto precio. Viajar para ver a España en la fase de grupos costará entre 1.637 y 2.154 euros por persona, dependiendo del partido y del tipo de entrada elegida, según las estimaciones de Intermundial, compañía líder en distribución de seguros de viaje en España.

Si el objetivo es llegar hasta la final, que se disputará el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la cifra se dispara: entre 4.720 y 8.567 euros.

España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, volverá al mismo estadio el 21 de junio para enfrentarse a Arabia Saudí y cerrará la primera fase el 27 de junio ante Uruguay en Guadalajara. Dos de los tres partidos del grupo se jugarán, por tanto, en territorio estadounidense, lo que convierte este Mundial en un viaje de riesgo económico elevado para quien viaja sin protección.

Estados Unidos, país con la sanidad más cara para el turista

Según los datos de Intermundial, el coste medio de un percance sanitario para un viajero en ese país ronda los 3.000 euros, pero puede escalar hasta los 200.000 euros en los casos más graves. No hace falta un accidente de tráfico ni una emergencia extrema: una rotura de tibia con fijación puede costar 45.000 euros, y el tratamiento de una úlcera gástrica con sangrado puede alcanzar los 60.000 euros. México, sede del tercer partido de España en la primera fase, no se queda atrás: una neumonía con ingreso puede suponer 7.000 euros, y un fallo cardiaco descompensado puede elevar la factura hasta los 29.000 euros.

Ante ese escenario, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores advierte en sus recomendaciones oficiales de viaje que en Estados Unidos es "necesario" contratar un seguro médico privado temporal "con cobertura lo más amplia posible" antes de salir. En México, lo califica de "absolutamente imprescindible". En Canadá, otra de las sedes del torneo, recuerda que la asistencia sanitaria a no residentes puede ser "realmente muy cara".

Un seguro de viaje para una semana en EE.UU. o México cuesta entre 50 y 100 euros. Frente al total del viaje, eso representa entre el 2,3% y el 6,1% del coste de ver a España en la primera fase, y apenas entre el 0,6% y el 2,1% en el caso de la final. Juan Pérez, director de Servicios de Servisegur —compañía de Grupo Atlantigo especializada en gestión de incidencias vinculadas al viaje— pone el dedo en la llaga: "Mucha gente está dispuesta a gastarse más de 2.000 euros para seguir a España en la fase de grupos y hasta más de 8.000 euros para acudir a la final, pero luego duda a la hora de invertir 50 o 100 euros en proteger todo ese viaje".

No se trata solo de emergencias médicas. "Lo más habitual son incidencias mucho más cotidianas: una maleta que no llega, una conexión perdida, una cancelación o una visita médica inesperada. Pero cuando estás a miles de kilómetros y has invertido tanto dinero en el viaje, cualquier pequeño problema se convierte en un gran problema", señala Pérez.

Si se decide contratar un seguro, conviene revisar bien varios aspectos antes de firmar. El límite de cobertura médica debe ser suficientemente alto para los destinos del viaje. También es clave que incluya repatriación y traslado sanitario. Hay que contratarlo al reservar el viaje —no en el último momento— para poder acceder a coberturas de cancelación.