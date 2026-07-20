La muestra de respeto de Alcaraz a Lamine tras la final: "Por las nubes como vosotros"

Carlos Alcaraz fue uno de los 'VIPS' de la final del Mundial. El tenista no solo estuvo presenciando el encuentro en el MetLife Stadium, sino que fue el embajador de Louis Vuitton para portar y presentar la Copa del Mundo ante los aficionados, junto a la leyenda Andrés Iniesta, en la ceremonia previa al gran partido.

El tenista le dio suerte a España. Llevó el título que ahora los españoles se han llevado a las vitrinas. Cuando subió a la gradería, estuvo con Iker Casillas, Carles Puyol, Jesús Navas, Sergio Ramos, David Villa y Fernando Llorente, entre otros, leyendas de la selección española.

El respeto por el talento

Alcaraz vivió el partido como un niño. Vibró, cantó y también sufrió. Al terminar el partido, con la victoria en el bolsillo, se acercó a saludar a los jugadores. Allí, se encontró con un amigo, Lamine Yamal. "Enhorabuena tío", le empezaba diciendo Alcaraz al jugador del FC Barcelona.

"Por las nubes como vosotros. Me habéis hecho pasarlo que madre mía", decía. Lamine, mientrastanto, portaba unas gafas naranjas y negras, y se encontraba junto a sus familiares, amigos y su pareja, disfrutando de un momento muy especial.

Después, Lamine le pidió a Alcaraz si se podían hacer una fotografía juntos. Una muestra de respeto mútuo, de dos personas muy importantes en el deporte español.

Carlos Alcaraz se encuentra actualmente en la recta final de la recuperación de una lesión en su muñeca derecha, la cual arrastra desde mediados de abril de 2026 tras retirarse en el Torneo Conde de Godó. Esta dolencia lo ha mantenido alejado de la competición durante los últimos cuatro meses, obligándolo a perderse citas clave como Roland Garros y la gira de hierba de Wimbledon al completo.

Ya ha recibido el alta médica definitiva y entrena en pista golpeando la pelota con la derecha sin protecciones, aunque todavía a una intensidad controlada para evitar recaídas.

Carlos Alcaraz, con un reloj de más de 50.000 euros

Si Luis de la Fuente representó la elegancia contenida, Carlos Alcaraz puso el contrapunto con una pieza reservada para muy pocos. El tenista, que participó antes del partido en la presentación oficial de la Copa del Mundo como embajador de Louis Vuitton, disfrutó después de la final desde la grada.

Noticias relacionadas

Allí volvió a captar la atención con uno de los complementos más exclusivos de su colección: un Rolex Cosmograph Daytona Oyster en oro Everose, valorado en más de 57.000 euros.