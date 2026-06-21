Los motivos de España para evitar una 'final' a vida o muerte contra Uruguay

La selección española no puede permitirse otro despiste. Aunque el Mundial de 48 selecciones amplía el margen de error respecto a antaño, La Roja no pudo pasar del empate ante Cabo Verde y no puede permitirse otro tropiezo hoy frente a Arabia Saudí. En la expedición comandada por Luis de la Fuente la premisa es muy clara: es importante evitar que el partido contra Uruguay en Guadalajara de la última jornada de la fase de grupos se convierta en un duelo a vida o muerte.

Hay varios motivos que justifican este objetivo. El primero y más lógico es que la selección charrúa es el rival más fuerte sobre el papel de España en su camino hacia las eliminatorias. Nadie quiere jugarse el tipo ante el otro ‘coco’ de su grupo. Por mucho que los de Marcelo Bielsa, que también empataron frente a Arabia Saudí, no hayan llegado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en su mejor estado de forma.

También invita a La Roja a dar máxima prioridad al duelo de hoy el escenario del encuentro contra Uruguay. Se disputará en el Estadio Akron mexicano, en unas condiciones de mal de altura considerable. No es el Estadio Azteca, que se encuentra a unos 2.200 metros de altitud, pero Guadalajara se eleva por encima de los 1.560 metros sobre el nivel del mar. Un elemento que puede marcar diferencias... y más frente a un combinado nacional cuyo campamento base está en Playa del Carmen y, por consiguiente, también tendrá un desplazamiento más cómodo.

Cambio de cara

Si por algo quiere ganar España a Arabia, sin embargo, es para quitarse el mal sabor de boca del debut y recordar, tanto al resto de aspirantes al título como a sí misma, que la candidatura de La Roja sigue intacta. El Mundial acaba de empezar y Lamine ya avisó, en una entrevista en ‘TVE’, que “no sirve de nada ganar 6-0 el primer partido” ni “marcar muchos goles a título personal”, pero sí que es importante “pasar página” y “demostrar lo que somos”.

El vestuario está convencido de que las sensaciones empezarán a mejorar desde hoy mismo y que la imagen del equipo cambiará radicalmente. El empate contra Cabo Verde puede acabar convirtiéndose en el aviso que impulsó a la selección hacia la segunda estrella.