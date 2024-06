El motivo de la suplencia de Nacho ante Italia

España se juega poder estar matemáticamente clasificada para octavos como primera de grupo si gana ante Italia. El once de los de Luis de la Fuente es casi el mismo que el del debut ante Croacia. El único cambio ha sido la entrada de Laporte en la defensa por Nacho.

El motivo de la suplencia

Nacho se ha caído del once por unas molestias musculares, según ha informado la Federación. De no ser por este percance, De la Fuente habría repetido casi con toda seguridad la misma alineación del debut contra Croacia, el once que parece ser el de gala para España.

Veremos si las molestias de Nacho le afectarán en los próximos partidos de España en la Eurocopa. Si España gana se clasificaría como primera y Nacho podría descansar contra Albania, ya que España no se jugaría nada. Laporte ha sido el elegido para jugar en el eje de la defensa con Le Normand. Pedri y Lamine repiten en la alineación de Luis de la Fuente.