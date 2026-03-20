El motivo por el que Argentina no quiso jugar la Finalissima contra España

Hace escasos días se hizo oficial la cancelación por parte de la UEFA de la Finalissima entre España y Argentina. Esta decisión se tomó después de que fracasasen todas las vías de negociación con la federación albiceleste para encontrar una fecha alternativa. El conflicto político en Catar, sede inicialmente prevista para el 27 de marzo, obligó a suspender un duelo que enfrentaba a los campeones de la Eurocopa y la Copa América.

"Dos no juegan si uno no quiere. Mi disposición era jugarla, igual que la RFEF. Aprovecho para felicitar a la RFEF por el trabajazo que han hecho por todos los medios al intentar que se disputara este partido. Del mismo modo, felicitarlos por el trabajo para que se puedan disputar estos dos partidazos ante Serbia y Egipto", comentó Luis de la Fuente este viernes, demostrando la predisposición a jugar el torneo.

Sin embargo, uno de los principales motivos por los que Argentina no ha puesto todo de su parte para disputar este encuentro contra España es el mal recuerdo de la última vez que se enfrentaron. Fue el 27 de marzo de 2018 en un partido amistoso disputado en el Metropolitano que acabó con victoria de la 'roja' por 6-1, gracias al hat trick de Isco y a los goles de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas; el tanto de la albiceleste fue obra de Otamendi.

En aquel torneo, las dos selecciones quedaron eliminadas en los octavos de final: España cayó contra Rusia en la tanda de penaltis, mientras que Argentina perdió frente a Francia por 4-3, selección que acabaría coronándose como campeona de aquella edición.

Por otra parte, con la suspensión de la Finalissima, la selección española propuso un partido amistoso contra Egipto en estas mismas fechas para preparar la cita mundialista que se llevará a cabo este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Los motivos que empujaron a la RFEF a decantarse por este país es porque consideran que se trata de una selección parecida a Arabia Saudí, rival que se encontrarán en la fase de grupos de la Copa del Mundo, junto a Cabo Verde y Uruguay.