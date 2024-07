Morata toma el relevo de Pepe Reina

De la misma forma que sobre el terreno de juego fue muy difícil coger el relevo de la generación dorada del fútbol español, hacer de Pepe Reina era también un reto era mayúsculo para Álvaro Morata en el terreno de las celebraciones.

El capitán de la Selección, sin embargo, estuvo a la altura y ejerció a las mil maravillas de maestro de ceremonias para poner el broche de oro a una Eurocopa muy especial para él, en la que se ha reivindicado con sus buenas actuaciones y, además, se ha erigido como un extraordinario líder de grupo.

En la fiesta privada tras la consecución de la Eurocopa ya había sido el encargado de animar el cotarro y presentar uno a uno a sus compañeros y ayer, ante miles de aficionados de La Roja en Cibeles, lo volvió a ser.

Con discursos personalizados para cada uno de los miembros de la Selección, Álvaro Morata tuvo palabras bonitas hacia sus camaradas. También hacia la afición en el ‘speech’ que realizó al sujetar el micrófono: “Ha sido un orgullo ser el capitán de este equipo. Me siento representado por todos vosotros. Me he dejado la vida para conseguir esto. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios para vacaciones... Somos el mejor país del mundo. Somos campeones de Europa”.