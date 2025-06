Morata: "No pasa nada por estar medicado"

Álvaro Morata habló de forma abierta sobre la salud mental en una entrevista concedida a Movistar. El jugador del Galatasaray explicó cómo ha logrado enderezar el rumbo y demostró ser un ejemplo en cómo superar una situación tan delicada como es una depresión.

A Morata le tocó vivir otra situación delicada cómo fue la de fallar el penalti que permitió la victoria a Portugal en la final de la UEFA Nations League. A diferencia de otras ocasiones, como en la Eurocopa del 2021 ante Italia, el futbolista lo asumió con entereza, como parte de la vida de un futbolista. "En etapas anteriores me hubiera escondido, pero esta vez me fui con mi mujer al Hipercor. La vida sigue y yo tengo que seguir para delante, como he hecho siempre".

Del penalti errado explicó la anécdota de que "el míster me dio el cuarto y tenía claro dónde lo iba a tirar pero cuando fui hacia el balón cambié de opinión. Es una parte del juego. Entré diez minutos pensando que iba a marcar el gol de la victoria".

"Tenía claro dónde lo iba a tirar. Hasta que cogí carrerilla y cambié de opinión"



@AlvaroMorata, sobre el penalti ante Portugal.





Morata lanzó un mensaje constructivo en el que recalcó que "lo importante es que la gente sepa que no pasa nada por estar medicado o tratándose algo así. Si yo viera que tengo un problema por mi personalidad no estaría en un grupo así con ellos".

El delantero fue muy sincero al reconocer que "yo lo tenía todo, una mujer e hijos maravillosos, la casa que quiero y el coche que quiero... y de repente se te cae todo de golpe. No sabes qué hacer, cómo reaccionar. La depresión es un tema más profundo pero ataques de pánico o de ansiedad tienen ocho de cada diez jóvenes. No pasa nada por reconocerlo, no eres débil. Necesitas una persona que te ayude".

En su caso, Morata comentó que "tengo las herramientas de haber pasado esto, la experiencia... sé que a mucha gente le ha fastidiado (el penalti ante Portugal). Yo soy el primero al que le fastidia que España no gane. Estoy orgulloso de haberme caído y haberlo intentado otra vez. Volver a pasar esto de nuevo".

"Ver a jugadores como Lamine que triunfan con 17 años puede frustrar a muchísimos jóvenes que con su edad están en un Cadete o en un Juvenil C".





Sobre su futuro en la selección, el capitán de la Roja apuntó que "tengo que analizar, dejar pasar el tiempo y ver qué es bueno para la selección y qué es bueno para mí, a nivel personal. Pero hay que dejar pasar tiempo. Mi mujer, mis hijos... me animan a seguir peleando. Ya no es una cuestión de pelear y luchar. Lo volvería a hacer mil veces pero se trata de analizar lo que es bueno para la selección. Yo voy cumpliendo años... pero hay que pensar las cosas, con calma, con frialdad".

Asimismo, Morata destacó que la decisión final será de Luis de la Fuente de cara a la clasificación para el Mundial del 2026. "Igual estoy aquí sentado diciendo que no sé si voy a seguir en la selección y el míster me liquida y no tengo la posibilidad de elegir".