Morata desvela sus referencias para la capitanía

El delantero Álvaro Morata afronta la nueva etapa en la selección española con la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán y con el objetivo a medio plazo de poder lograr la clasificación para la Eurocopa y conquistar la Nations League el próximo verano. En su primera comparecencia ante la prensa como capitán, Morata explicó en la rueda de prensa previa al partido contra Noruega que sus referencias son jugadores como "Koke, Casillas, Iniesta, Sergio Ramos, Silva, Chiellini, Bonucci... No me puedo quedar con uno. He aprendido de todos. Trataré de estar aquí para mis compañeros y les diré que nos jugamos muchos y que es increíble estar en una Eurocopa o en un Mundial"".

El madrileño reconoció que llevar el brazalete "es un orgullo y una alegría. Estoy deseando que las cosas vayan bien y ganemos. Estoy aquí para ayudar a todos y especialmente a los más jóvenes".

Respecto a la etapa que comienza con De la Fuente, Morata afirmó que "veo a la gente muy ilusionada. El míster es una persona cercana y cariñosa. Le gusta trabajar y se ve que todos quieren competir. Ir a una Eurocopa no es nada fácil. España siempre tiene que estar en Eurocopas y Mundiales".

Morata reconoció que la competencia es grande en la delantera. Según apuntó, "somos cuatro, aunque Oyarzabal también puede jugar. Siempre hay algún tema con los delanteros. Estoy contento de que haya grandes jugadores como Joselu y Borja. Cuantas más opciones tenga el míster, mejor". Y reconoció que "ojalá pudiera haber más delanteros en la convocatoria. Estoy contento por Joselu, Iago y Borja. Estar aquí es muy importante para ellos".

El delantero del Atlético destacó que el nuevo seleccionador "tiene muchas ganas de trabajar y mucha ambición", aunque también dejó claro que "también estoy agradecido a Luis Enrique, aunque ahora no toca hablar del pasado".

RÁNKING FIFA

Morata recordó que aunque España haya bajado en el ránking de la FIFA, "cada vez que nos ponemos la camiseta española, todas las selecciones quieren ganarnos. Tenemos que jugar cada partido como si fueran unos cuartos de final o una semifinal de la Eurocopa. Cada vez que nos ponemos esta camiseta somos conscientes de que la exigencia es máxima".

El capitán de la selección española explicó que su rutina no ha cambiado mucho por el brazalete. "Mi día a día cambia poco. Es ser un poco más el hilo conductor entre el míster y la plantilla. Hay muchos jugadores que podrían ser también capitanes. En mi caso cuenta que he jugado más partidos. Estoy orgulloso, pero nada más. Los que llevamos más tiempo tenemos que transmitir que nunca sabes cuando vas a volver. Jugué mi primer Mundial con 30 años y no sé si volveré a jugar otro", comentó.

Por último, Morata reconoció que la ausencia de Haaland es positiva para España. "No sé si es el mejor del mundo, porque hay muchos delanteros con un nivel increíble, pero sí es uno de los mejores. Por una parte es mejor que no esté porque está en un gran momento de forma, pero Noruega tiene otros delanteros muy peligrosos que juegan en nuestra Liga y para ellos será una motivación extra jugar contra nosotros".