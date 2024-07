Morata puede dejar la Selección... y el Atlético

Álvaro Morata sigue viendo su futuro en el alambre, tanto en el Atlético de Madrid como en la selección española, a pesar de que tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2026 y a que es el primer capitán de España en esta Eurocopa 2024.

El delantero colchonero de la Roja dejó abiertas todas las incógnitas en las víspera del España-Francia de las semifinales del torneo que se disputa en Alemania. En lo que se refiere a España, Morata confiesa abiertamente en una entrevista concedida a 'El Mundo': “Es probable que deje la selección después de la Eurocopa”. "Puede ser, es una posibilidad de la que no quiero hablar mucho", admite. El motivo no es otro que "soy más feliz fuera, porque la gente me respeta. En España no hay respeto por nada ni por nadie".

Tampoco en el Atlético

Tampoco tiene claro seguir jugando a las órdenes de Diego Pablo Simeone la próxima temporada 2024/25 a pesar de que tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026 y recientemente manifestó su deseo de seguir jugando en el Metropolitano.

Álvaro asegura ahora que se siente más querido fuera que en España porque "en España me cuesta ser feliz: no respetamos a nada ni a nadie", en referencia a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y de las que ya se ha quejado en anteriores ocasiones.

En ambos casos, deja abierta la puerta. "En el fútbol no hay nada seguro. Habrá que ver cómo terminamos y todas estas cosas y ya veremos", comentó el capitán de la Roja en 'El Desmarque' de Cuatro. Esta confesión entra en contradicción con lo que había manifestado solo unos días atrás, pero el delantero explicó así el viraje. "Es mi opinión desde el fondo de mi corazón, pero como digo muchas veces, hay momentos en los que para mí en España es complicado. Estoy hasta las narices del discurso del victimismo, de que me estoy quejando, de que... Sólo quiero que esto acabe de la mejor manera posible y disfrutarlo, porque también puede ser mi último torneo con la selección", añadió.