Morata debate su continuidad con la selección española entre críticas

Portugal se llevó la Nations League tras derrotar a la selección española en la tanda de penaltis de la final disputada en el Allianz Arena. El único error de los nueve lanzamientos que hubo fue de Álvaro Morata, dado que Diogo Costa acertó las intenciones del capitán de la 'roja'.

De hecho, en la zona mixta posterior al encuentro frente al combinado luso, Morata dejó abierta la posibilidad que aquel hubiese sido su último partido con la selección española, tras más de una década vistiendo la 'roja', en la que ha disputado 86 encuentros y ha anotado 37 goles. Unas cifras que le permiten ser el 17º jugador con más partidos y el cuarto máximo anotador de la historia.

"Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos y me sabe mal por todos los compañeros, pero es parte del fútbol y de la vida. Seguro no hay nada, depende de muchas cosas. Ahora solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre", comentó ante los periodistas.

Órdenes de De la Fuente

Según desveló el propio seleccionador español tras acabar el partido, fue suya la propuesta de que Morata lanzase el penalti. "Todos los lanzadores han tenido un gran nivel, y si Morata ha fallado es porque se ha atrevido. Morata es un campeón y un referente para nosotros. Lamento mucho que haya sido él quien ha fallado, pero el responsable soy yo porque se lo he pedido", dijo.

A lo que Álvaro le agradeció, posteriormente, con las siguientes palabras: "Se lo agradezco, como siempre. No lo he tirado bien y ya no se puede cambiar. Igual que me tocó levantar la Eurocopa, ahora me toca irme fastidiado por esto. En el césped no he llorado, ganas no me han faltado. Estaban mis hijos y mi familia en la grada e igual que el año pasado nos tocó ganar, hoy me toca vivir un momento complicado, pero si algo hacemos las personas en la vida es aprender".

Gafado desde los once metros

Lo cierto es que, a pesar de las 37 dianas que suma, Morata ha errado en los últimos cuatro lanzamientos de penalti con la selección española: frente a Eslovaquia en la fase de grupos de la Eurocopa, ante Italia en la tanda de las semifinales, contra Serbia en la fase de grupos de la Nations y, este último, en la final que les enfrentó a Portugal.

No obstante, entre medio de estos lanzamientos encontramos uno que sí transformó contra Islandia en marzo de 2022, pero se trataba de un encuentro de carácter amistoso que finalizó con victoria para la 'roja' por 5-0.