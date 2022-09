Morata: "Cuando tenemos que dar la talla, la damos"

"Nico ha sido clave en su segundo partido con la selección" "Me quedo con la actitud del equipo, porque hemos peleado hasta el final"

Álvaro Morata se mostró eufórico tras anotar el gol de la victoria de España en Portugal (0-1) que clasificó a España para la Final Four de la Nations League. Siempre cuestionado, el delantero de referencia de Luis Enrique apareció en el momento oportuno para asestar un golpe definitivo a los lusos.

El delantero del Atlético destacó al fortaleza del grupo que ha construído Luis Enrique: "Hemos hecho un esfuerzo grandísimo y hemos demostrado que cuando tenemos que dar la talla, en partidos así, la damos". Morata recordó el buen nivel mostrado por España en las últimas competiciones que ha disputado: "Las dos últimas competiciones se nos escaparon por detalles. La Nations League en la tanda de penalties de las semifinales y la Eurocopa en la final. Ahora hay que preparar el futuro y disfrutar de ganar aquí, que no es fácil"

El ariete destacó la mentalidad con la que jugó España en un partido en el que solo le valía la victoria: "Me quedo con la actitud del equipo. Hemos peleado hasta el final y Nico ha sido clave en su segundo partido con la selección".

Rodri: "He visto una madurez que no había visto hasta ahora"

En términos parecidos se expresó Rodri: "Era una final y nunca le hemos perdido la cara al partido. Son encuentros que tienes que llevar a los últimos minutos, cuando ya hemos conseguido cansar a los rivales y desde el principio sabía que se iba a resolver al final. Luego, durante el partido, he visto que ellos bajaban y los que han entrado de refresco han sido decisivos".

El centrocampista del Manchester City puso en valor el triunfo conseguido en Portugal: "Hemos ganado a un gran equipo que es campeón de Europa. Nos jugábamos el pase, solo nos valía la victoria y tuvimos paciencia. Estaremos en la final four por su segundo año". Rodri destacó que "he visto una cosa que no había visto hasta ahora en el equipo, que es la madurez. Hemos sabido esperar nuestro momento".

Nico Williams: "Ojalá pueda estar en el Mundial"

Nico Williams fue el gran protagonista de la victoria española en Portugal. El delantero del Athletic revolucionó el partido y descolgó el balón que Morata remachó sobre la línea de gol para sellar la clasificación para la Final Four. Nico se mostró eufórico por lo que está viviendo: "Para mi es un honor estar aquí, ayudando al equipo a estar en la Final Four. Morata me ha dicho que el gol era mío. Le he visto solo y le he puesto el balón".

Williams explicó que "Luis Enrique me dice que sea valiente, que encare y que sea yo mismo. Espero que podamos ganar la Final Four". Y suspiro por estar entre los elegidos para Catar 2022: "Ojalá pueda estar en la lista del Mundial".