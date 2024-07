Morata asegura que sin Iniesta y Bojan no habría jugado la Eurocopa

Álvaro Morata, capitán de la selección española, aseguró que no hubiera jugado la Eurocopa de no haber sido por la ayuda de los exinternacionales Andrés Iniesta y Bojan Krkic, que también pasaron por momentos personales complicados.

"A parte de por mi mujer, mis hijos, mi familia, Andrés Iniesta y Bojan tienen gran culpa de que esté aquí en la Eurocopa", desveló a TVE en el césped del estadio Olímpico de Berlín, donde España superó en la final a Inglaterra por 2-1.

"Como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, a Bojan no, pero son personas que te da la vida y darles las gracias. Han pasado momentos como los que yo he pasado y siempre está la luz al final de todo", explicó.

Se mostró honrado en el cariño recibido por todos sus compañeros: "Vale más que haber metido veinte goles, no sé si se verá o no, pero me he puesto el mono de trabajo en esta Eurocopa. Sabía que tenía que hacerlo, para abrir huecos y descargar. Soy el aficionado de España más feliz del mundo".

No quiso referirse a si podía haber sido su último encuentro con el equipo nacional porque no era el momento y podía ser "muy egoista" por su parte, y agradeció el apoyo de la gente que creyó en la selección desde el principo.

"Lo hemos sentido desde el primer momento, hemos visto cómo España creyó en nosotros a más no poder. Espero que estén orgullosos de esta seleccion, de todo lo que viene en el futuro", dijo al referirse a la juventud de buena parte de la plantilla Morata, quien explicó que cuando levantó la copa rememoró todos los momentos pasados desde que empezó a ir con las selecciones inferiores con 14 años. "Es increíble, nada más que dar las gracias a todo el mundo, compañeros, seleccionadores, y a todos los que han ayudado a llegar hasta aquí".

Cucurella y Unai, satisfechos

El lateral izquierdo consideró que la selección española se había merecido el título por todo lo que había mostrado a lo largo de la Eurocopa, lo que calificó de “un viaje increíble” en Alemania.

“Nos lo hemos merecido desde el principio. No mucha gente confiaba en nosotros, pero nosotros hemos estado callados, trabajando”, expresó el carrilero de la Roja y del Chelsea.

Cucurella valoró el hecho de que el equipo español sabe “jugar al fútbol, pero luego también sabe sufrir como una familia” y recordó que habían hecho un gran grupo tras 45 días trabajando: “Al principio éramos solo jugadores y ahora somos una familia, como lo hemos hecho es increíble”.

Unai Simón, por su parte, confesó que ninguno de los jugadores puede tomar dimensionar aún de lo que han logrado y explicó que entregó su medalla de campeón a su madre porque es la primera vez que va a verlo a un estadio. “Ninguno somos conscientes de lo que acabamos de conseguir, cómo tiene que estar España, es increíble y esperamos reventar Madrid mañana”, declaró a ‘TVE’ el jugador del Athletic Club desde el estadio Olímpico de Berlín, sede de la final donde coronó la primera Euro española en doce años.