Montse Tomé se pronuncia tras su salida de la selección

Montse Tomé cerró oficialmente su etapa como seleccionadora de España. La RFEF confirmó que no renovará su contrato, que finaliza el 31 de agosto, poniendo fin a un ciclo que comenzó en septiembre de 2023, cuando tomó las riendas del equipo tras la salida de Jorge Vilda.

En este tiempo, Tomé lideró a la selección hacia logros históricos: la conquista de la primera Liga de Naciones femenina en 2024 y la final de la Eurocopa 2025 en Suiza, perdida ante Inglaterra en los penaltis. Su etapa concluye con la selección número uno del ranking FIFA, un hecho inédito para el fútbol femenino español.

Un mensaje de gratitud

En su carta de despedida, la asturiana quiso agradecer a quienes la acompañaron en este camino: “Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos, me voy feliz y en paz.”

También dedicó unas palabras al cuerpo técnico y al personal de la federación: “Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos.” Con la vista puesta en nuevos retos, cerró su comunicado con un mensaje optimista: “Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy.”

Un mandato marcado por la tensión

Su llegada al cargo coincidió con un momento delicado en la relación entre la RFEF y varias jugadoras internacionales. La ausencia de Jennifer Hermoso en su primera convocatoria, en septiembre de 2023, provocó una fuerte polémica que marcó sus primeros meses. Aunque la convivencia se fue estabilizando, las diferencias internas nunca desaparecieron del todo.

Nuevo ciclo con Sonia Bermúdez

La federación ya ha designado a su sustituta: Sonia Bermúdez, hasta ahora seleccionadora de la sub-23 y exjugadora internacional, asumirá el cargo para dirigir a España en la clasificación para el Mundial 2027.

Con Tomé se marcha una entrenadora que deja un legado de títulos, un equipo competitivo y una generación consolidada entre las mejores del mundo