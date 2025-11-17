Montella: "¿Un 0-7? En el fútbol nada está escrito, vamos a salir a ganar"

Vicenzo Montella, el seleccionador de Turquía, quiere ver a un equipo muy distinto al que perdió por 0-6 en casa contra España. Por ello, el técnico recalcó que “es un partido importante, nunca lo vemos como un amistoso, sabemos la importancia del partido, cuando salimos al campo es para ganar, lo hemos preparado lo mejor posible. También es una prueba para nuestros futbolistas, con jugadores con mucha calidad y haremos lo posible para obtener el mejor resultado ante uno de los mejores equipos del mundo”.

Preguntado sobre si ve posible ganar por los siete goles de diferencia que necesita para clasificarse para el Mundial, Montella se lo tomó con buen humor y recordó que “en el fútbol no hay nada escrito, estamos aquí para jugar nuestro partido, para poder ganar, la convicción y la actitud debe ser la mejor”.

Montella recordó que “menos el partido de España, hemos hecho una grandísima fase de clasificación, ganando los partidos a Georgia que era el rival a batir, venimos de una gran victoria ante Bulgaria y queremos mejorar. Hemos metido 15 goles, no sé si antes se había logrado y no hay que olvidar que España es la número uno del mundo”.

El peso del 0-6 de la ida

El míster espera un partido "más equilibrado" que el 0-6 de la ida y "estar más centrados porque que la energía mental nos afectó mucho, España con la pelota es el número uno en su juego, sabiendo eso estamos ahí y trataremos de hacer un partido más igualado".

España goleó a Turquía por 0-6 en Konya / ERDEM SAHIN / EFE

Montella recordó su etapa en el Sevilla "como una gran experiencia" y que volver a España "es una emoción muy grande contra los mejores del mundo, no pienso que alguien no esté con la adrenalina positiva para jugar contra España. También es un examen importante para el futuro y preparar la Nations League porque estaremos en la Liga 1".

El seleccionador insistió en la idea de que "debemos pensar en poder ganar, con humildad, con las características necesarias para el partido".