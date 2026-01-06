Mónica Marchante, en contra de que Joan Garcia sea el titular de la Selección en el Mundial: "Me parece una falta de respeto hacia Unai Simón"

Las recientes actuaciones de Joan Garcia bajo los palos han reabierto un debate que ya estaba sobre la mesa cuando el catalán era todavía portero del RCD Espanyol: ¿Debe ser el nuevo portero titular de la Selección española?

Aunque hay muchas opiniones, desde Barcelona se defiende que la calidad del guardameta ha quedado ampliamente demostrada en lo que va de temporada y que no hay nadie mejor a día de hoy. Sin embargo, hay otras opiniones que no ven necesario ningún cambio a corto plazo, con el Mundial a tan solo medio año de empezar a disputarse.

Joan Garcia, MVP del derbi contra el Espanyol / Siu Wu (AP)

Esta es la postura que defiende la periodista Mónica Marchante, habitual en las retransmisiones de Movistar+, así como en las tertulias deportivas de la Cadena COPE, como las que se organizan en 'El Partidazo'.

"Me parece una falta de respeto hacia Unai Simón", comenta la especialista acerca del potencial cambio que tantos piden al seleccionador Luis de la Fuente. El motivo es claro, pues no encuentra el sentido de tocar nada en la portería solo porque "Joan Garcia sea ahora el mejor portero de la liga", ya que el vasco no ha cometido ningún fallo.

Unai Simón es el portero titular de De la Fuente / EFE

En este sentido, Juanma Castaño, el presentador del programa, insiste en el porqué, ya que si realmente se considera que el azulgrana es mejor que el portero del Athletic Club, parecería natural aceptar una sustitución pese a no existir ningún error garrafal para ello.

"La portería es una posición muy especial y no es para poner un día a uno y otro día, a otro", apunta Marchante, que defiende a Simón en pro de la "estabilidad" en la meta española. También apunta que con el vitoriano "se ha ganado una Eurocopa y una Nations League", además de que "no ha fallado últimamente con España y tampoco lo está haciendo con el Athletic Club".

Así, la conclusión a la que llega Marchante es clara: "Yo creo que tiene que pasar algo en el titular de la selección que ha ganado títulos", antes de tomar una decisión salomónica con la portería de la Selección española.

Esta opinión contrarresta completamente con la de otras personas, que no piensan que sea necesario sufrir ninguna debacle antes de mejorar una posición en el campo, ya que se trata de mejorar en base a lo que ya funciona.