El momento de Lamine Yamal

La selección española encara la recta final del Mundial con la ilusión por las nubes, después de superar la barrera de los octavos de final. Este viernes 10 de julio a las 21 horas, la 'Roja' tratará de seguir disipando fantasmas ante Bélgica y avanzar a las semifinales por segunda vez en su historia. Para ello, Luis de la Fuente necesita contar con la mejor versión de Lamine Yamal, el ‘jugador franquicia’ de España, según los estándares deportivos estadounidenses.

El futbolista del Barça todavía no ha jugado un gran partido completo en la presente edición mundialista. Su inactividad de dos meses por una lesión en el muslo ha condicionado su participación, aunque cada partido se va encontrando mejor. "Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito", aseguró tras el duelo contra Austria.

En el último choque contra Portugal, Lamine Yamal jugó los 90 minutos por primera vez tras tres meses, en el que acabó muy cansado, pues se vio obligado a repetir esfuerzos en defensa para tratar de desactivar a Nuno Mendes. "Ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida y que más le ha servido para seguir creciendo. Posiblemente, la lesión de Nuno sea consecuencia de la exigencia a la que le sometió Lamine", reconoció Luis de la Fuente. En ataque, aunque no fue decisivo, generó alguna ocasión al contragolpe que neutralizó Diogo Costa.

Lamine Yamal, en uno de los muchos duelos que debió afrontar ante Nuno Mendes / AFP7 vía Europa Press

Su presencia en el terreno de juego sigue inquietando a los entrenadores rivales, que sitúan sobre él a dos o tres defensas por partido, lo que provoca que sus compañeros reciban liberados. Sin embargo, su impacto en los resultados recientes de la selección está siendo mínimo, pues tan solo ha marcado un gol, en la goleada por 4-0 contra Arabia Saudí.

Los números de Lamine contrastan con los de otras estrellas en este Mundial, que han tenido mayor impacto goleador para sus selecciones, como Leo Messi, con ocho dianas, Kylian Mbappé o Erling Haaland, estos dos últimos con siete. No obstante, el momento decisivo llega ahora, con los cuartos de final. Ahí es donde el canterano azulgrana aspira a brillar.

Lamine, con el visto bueno de Luis de la Fuente, tenía la intención de ir quemando etapas para alcanzar el 100% en el tramo clave del Mundial, sabedor de que una buena versión suya acerca a la selección española al título. Aunque su mejor nivel se está haciendo esperar, el jugador del Barça afronta los tres últimos partidos con la ambición de demostrar por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo y, a su vez, conquistar la Copa del Mundo con España.