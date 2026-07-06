MUNDIAL 2026
El momento inédito de Pedro Neto con Portugal: ¡Jugó con un agujero en la bota!
Al extremo derecho de Portugal le faltaba un trozo en el talón de la bota y pese a que se la cambió, siguió jugando con un agujero
España y Portugal se enfrentaron en los octavos de final. Un partido muy igualado en el que ninguno de los dos conjuntos está logrando imponerse en el marcador. El equilibrio reina en el partido y en el marcador, aunque la selección española ha dado un paso hacia adelante sobre el área lusa.
Unai Simón también ha tenido que intervenir en alguna acción, sobre todo, en el remate de Joao Felix. Ha tenido mejores ocasiones España, especialmente con un mano a mano de Oyarzabal y un tiro de Baena con palomita incluída del guardameta del Porto, aunque en los minutos finales Nuno Mendes ha mandado un disparo al larguero.
A Neto no le frena nadie... ni nada
Sin embargo, hubo un momento del partido en el que Pedro Neto, futbolista del Chelsea y extremo derecho titular de Portugal, sufrió un percance. En una acción desafortunada, el árbitro del partido, Anthony Taylor, paró el partido tras un percance con las botas del extremo luso.
Una medida para aliviar la presión
No obstante, sucedió algo curioso y sin precedentes. Neto decidió seguir jugando con un agujero en la bota derecha, sin pedir un recambio. La decisión, extravagante, quizá la haya tomado por comodidad, o por otra parte, para no perder tiempo sobre el terreno de juego.
En la segunda parte, Neto se cambió las botas, pero siguió jugando sin un trozo por motivos de comodidad. Los médicos afirman que es una medida para aliviar la presión.
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