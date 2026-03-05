FÚTBOL INTERNACIONAL
Mohamed VI evitó la contratación de Jorge Sampaoli como seleccionador de Marruecos
Jorge Sampaoli tenía prácticamente cerrada su llegada como sustituto de Walid Regragui, aunque el acuerdo no se concretó y la FRMF optará por Mohamed Ouahbi, actual seleccionador sub-20
La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) llegó a tener prácticamente cerrado al sustituto de Walid Regragui. El elegido era Jorge Sampaoli. El técnico argentino alcanzó un acuerdo verbal con el organismo federativo para hacerse cargo de la selección de Marruecos, pero finalmente no se concretó y el banquillo terminará siendo ocupado por Mohamed Ouahbi, actual seleccionador sub-20 del combinado norteafricano.
Sampaoli, de 65 años, se encuentra actualmente sin equipo tras poner fin el pasado mes de febrero a su etapa en el Atlético Mineiro, donde ambas partes decidieron separar sus caminos de forma amistosa. El exentrenador del Sevilla cuenta además con experiencia al frente de selecciones nacionales, tras dirigir a Chile entre 2012 y 2016 -con la que conquistó la Copa América en 2015- y posteriormente a Argentina entre 2017 y 2018, etapa que incluyó su participación en el Mundial de Rusia 2018, donde no logró el objetivo y fue destituido al término del torneo.
La opción de dirigir a Marruecos suponía un proyecto especialmente atractivo para el técnico argentino. El combinado norteafricano se ha consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del continente, especialmente tras alcanzar las semifinales del Mundial de Qatar 2022, un hito histórico para el fútbol africano.
Sin embargo, un giro final inesperado en el guión privó al de Casilda de tomar las riendas de los 'Leones del Atlas'. Jorge Sampaoli era la apuesta en firme de la Federación marroquí, pero el propio rey de Marruecos, Mohamed VI, fue el que finalmente decantó la balanza en favor de Ouahbi.
- Juan Carlos Rivero, cazado con el micrófono abierto en la retransmisión del Barça - Atlético: 'Tienen que meter uno
- Flick pierde más de un mes a sus laterales titulares Koundé y Balde
- Recado de Griezmann al Barça tras el partido
- Crisis Mbappé: ¡podría decir adiós a la temporada con el Madrid!
- Oficial: Ya hay sanción para Mastantuono, Carreras y Huijsen
- El Barça, atento a la gran subasta por Fisnik Asllani
- La nueva realidad de Joao Cancelo
- La postura del Barça sobre el fichaje de Vlahovic como sustituto de Lewandowski