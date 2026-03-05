Mohamed VI evitó la contratación de Jorge Sampaoli como seleccionador de Marruecos

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) llegó a tener prácticamente cerrado al sustituto de Walid Regragui. El elegido era Jorge Sampaoli. El técnico argentino alcanzó un acuerdo verbal con el organismo federativo para hacerse cargo de la selección de Marruecos, pero finalmente no se concretó y el banquillo terminará siendo ocupado por Mohamed Ouahbi, actual seleccionador sub-20 del combinado norteafricano.

Sampaoli, de 65 años, se encuentra actualmente sin equipo tras poner fin el pasado mes de febrero a su etapa en el Atlético Mineiro, donde ambas partes decidieron separar sus caminos de forma amistosa. El exentrenador del Sevilla cuenta además con experiencia al frente de selecciones nacionales, tras dirigir a Chile entre 2012 y 2016 -con la que conquistó la Copa América en 2015- y posteriormente a Argentina entre 2017 y 2018, etapa que incluyó su participación en el Mundial de Rusia 2018, donde no logró el objetivo y fue destituido al término del torneo.

Jorge Sampaoli cierra su segunda etapa como entrenador del Atlético Mineiro / @atletico

La opción de dirigir a Marruecos suponía un proyecto especialmente atractivo para el técnico argentino. El combinado norteafricano se ha consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del continente, especialmente tras alcanzar las semifinales del Mundial de Qatar 2022, un hito histórico para el fútbol africano.

Sin embargo, un giro final inesperado en el guión privó al de Casilda de tomar las riendas de los 'Leones del Atlas'. Jorge Sampaoli era la apuesta en firme de la Federación marroquí, pero el propio rey de Marruecos, Mohamed VI, fue el que finalmente decantó la balanza en favor de Ouahbi.