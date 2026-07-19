¿En qué minuto metió Andrés Iniesta el gol de la final del Mundial de 2010? Ferran Torres lo consigue 16 años después... 10 minutos antes

Mientras Ferran Torres obra la épica en Nueva York, a todos se nos viene una imagen a la cabeza hace 16 años: Andrés Iniesta marcó el gol de la victoria de España en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 en el minuto 116. El tanto llegó durante la segunda parte de la prórroga, cuando el empate sin goles frente a Países Bajos hacía pensar que el título se decidiría en la tanda de penaltis.

La anotación oficial como 116’ significa que la jugada se produjo una vez superado el minuto 115 y mientras se estaba disputando el 116. Quedaban, por tanto, aproximadamente cuatro minutos para alcanzar el 120, sin contar el posible tiempo añadido. Tanto la FIFA como la Real Federación Española de Fútbol sitúan expresamente el gol en ese minuto.

La acción decisiva nació de un pase de Cesc Fàbregas hacia Iniesta dentro del área. El centrocampista controló el balón y remató cruzado ante el guardameta Maarten Stekelenburg para establecer el 0-1 definitivo. Países Bajos jugaba entonces con diez futbolistas tras la expulsión de John Heitinga siete minutos antes.

Aquel gol, conseguido el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, permitió a España proclamarse campeona del mundo por primera vez en su historia. El minuto 116 quedó desde entonces como una de las referencias más reconocibles del fútbol español y convirtió a Iniesta en el protagonista de la mayor conquista de la selección.

El gol de Ferran

16 años después, el tanto de la épica fue obra de Ferran Torres: el delantero valenciano del FC Barcelona cazó un rechace en el área para fusilar con la zurda y meter el gol que gritó todo un país en el 106', diez minutos antes del de Andrés en 2010.

Así le ha ido a España en las prórrogas

España ha disputado siete partidos que llegaron a la prórroga. El balance resulta curioso: nunca perdió durante los 30 minutos del tiempo extra. Ganó uno, la final de 2010 ante Países Bajos, y los otros seis continuaron empatados después de 120 minutos.

El gran problema de España han sido las tandas de penaltis. Ha disputado cinco en los Mundiales y solo ganó una: ante Irlanda en los octavos de final de 2002. Perdió contra Bélgica en 1986, Corea del Sur en 2002, Rusia en 2018 y Marruecos en 2022. Su balance mundialista desde los once metros es, por tanto, de una victoria y cuatro eliminaciones.

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Los siete precedentes son estos: empate ante Italia en 1934 y posterior derrota en el desempate; eliminación por penaltis frente a Bélgica en 1986; victoria por penaltis contra Irlanda y derrota ante Corea del Sur en 2002; triunfo sobre Países Bajos con el gol de Iniesta en 2010; y eliminaciones desde el punto de penalti contra Rusia en 2018 y Marruecos en 2022. En resumen, España ha resistido bien las prórrogas, pero históricamente ha sufrido mucho cuando el partido ha llegado a los penaltis.