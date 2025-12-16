'Mini Stage' de la Roja en Qatar

La selección española empezará a preparar el Mundial del 2026 con un plato fuerte como será la Finalissima frente Argentina del próximo 27 de marzo en Qatar. Solo falta que la UEFA lo haga oficial, una vez cerrado el acuerdo con la CONMEBOL, y todas las partes estén de acuerdo de forma definitiva. En las próximas horas puede llegar el anuncio.

España aprovecharía el largo viaje a Doha para jugar otro amistoso en Qatar. Según avanza el diario AS, Egipto, otro equipo mundialista, podría ser el rival. Por tanto, serían dos partidos de enjundia contra la campeona del mundo y un combinado egipcio con futbolista del nivel de Mohamed Salah en sus filas.

El primer partido sería frente Argentina el viernes 27 de marzo y el segundo se disputaría unos días más tarde, el lunes 30 o martes 31, en la capital del país árabe.

De esta manera, Luis de la Fuente podrá trabajar con el bloque mundialista durante unos días con tranquilidad y con dos partidos que, de forma añadida, tienen que disputarse por compromisos televisivos.

El séptimo título

De todos modos, la UEFA debe dar la confirmación para que la FIFA ya pueda dar la luz verde a un encuentro como la Finalissima que cuenta como un torneo oficial. España optaría a su séptimo título después de ganar 4 Eurocopas, 1 Mundial y 1 UEFA Nations League.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se encuentra en Doha en unas sesiones de trabajo organizadas en la sede donde este martes se disputa otro torneo FIFA, como es la Copa Intercontinental del 2025 entre el PSG y el Flamengo.

Louzán ya confirmó que por parte de España existe la autorización para disputarse la Finalissima y, en cuanto a Argentina, ya habrían solucionado unas cuestiones internas que dificultaban el acuerdo.