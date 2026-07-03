Mimos para Lamine y Nico sigue su plan específico

España ya piensa en Portugal. Tras el contundente 3-0 frente a Austria que certificó su clasificación para los octavos de final del Mundial, la selección de Luis de la Fuente ha completado este viernes una sesión de recuperación en las instalaciones de Los Angeles Galaxy antes de viajar esta madrugada a Dallas.

Será allí donde La Roja afronte los últimos entrenamientos previos al decisivo enfrentamiento del próximo lunes ante la selección portuguesa, en un duelo que otorgará un billete para los cuartos de final. El ambiente en la concentración sigue siendo inmejorable, aunque la sesión dejó varias ausencias destacadas.

Lamine trabaja al margen, pero no preocupa

La principal ausencia sobre el césped fue la de Lamine Yamal. El joven extremo no saltó al campo junto al resto de sus compañeros, aunque su situación no genera inquietud dentro del cuerpo técnico. El futbolista permaneció en el gimnasio realizando trabajo específico de recuperación, con sesiones de masaje y tratamiento físico para llegar en las mejores condiciones posibles al compromiso frente a Portugal.

Tampoco participaron sobre el terreno de juego Aymeric Laporte ni Pedro Porro, que siguieron un plan de recuperación individualizado. Por su parte, Yeremy Pino y Víctor Muñoz han vuelto a entrenar con el grupo y se espera que puedan estar en la convocatoria ante el conjunto luso.

La situación que genera mayor incertidumbre es la de Nico Williams. El extremo del Athletic Club volvió a quedarse en el gimnasio siguiendo un programa específico para recuperarse de sus molestias físicas y, a día de hoy, su presencia frente a Portugal no está garantizada. De hecho, dentro de la expedición española existe cierto pesimismo y todo apunta a que será difícil que pueda estar disponible para el encuentro del lunes.

Buen ambiente antes del gran reto

Más allá de las ausencias, el ambiente continúa siendo una de las grandes fortalezas del grupo de Luis de la Fuente. Tras el contundente triunfo ante Austria y la clasificación para los octavos de final, la selección ha recuperado plenamente la sonrisa.

Antes de la sesión se ha podido ver a futbolistas como Ferran Torres, Marcos Llorente o Marc Pubill relajados tomando el sol, una imagen que refleja la confianza y la unión con las que España afronta el gran desafío ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.