Otro milagroso chupinazo de Merino mete a España en semifinales

España repitió la película de su pase a cuartos de final de este Mundial 2026. El equipo fue muy ambicoso y buscó la portería contraria hasta el final y acabó encontrando la manera de tumbar a Bélgica con un tanto de puro oportunismo de Mikel Merino.

Luis de la Fuente solo cambio una pieza en el once titular de la selección, pero de enorme relevancia. El riojano quiso aprovechar el buen momento de Fabián para sentar a Pedri, una de las grandes estrellas de la Roja. Quiso ganar más fuerza utilizando un doble pivote más clásico que con el tinerfeño en la base de la jugada. Rudi Garcia, por su parte, se dejó de inventos colocando a De Bruyne y Doku después de sus anteriores suplencias.

El partido arrancó con Bélgica presionando arriba, si bien fue reculando con el paso de los minutos España estaba bien colocada en el campo, dominando el balón. De todos modos, la Roja no encontraba la manera de desequilibrar.

Lamine estuvo nuevamente muy bien marcado, aunque el barcelonista dispuso de la primera oportunidad con un lanzamiento desde fuera del área que no cogió la rosca suficiente. Dani Olmo se movía con frescura entre líneas, pero los belgas cerraban las líneas de pase y era difícil llegar a las inmediaciones de su área con peligro.

Pausa y goles

La pausa de hidratación sentó bien a España, de entrada, avanzándose en el marcador. Una jugada entre Lamine y Pedro Porro, acabó con pase atrás del extrremeño, Courtois detuvo el primer remate de Dani Olmo, pero Fabián, en boca de gol, empujó con la derecha a la red.

Dani Olmo se lleva el balón entre la muralla de jugadores belgas / Omar Alonso / EFE

Lamine tuvo entonces sus mejores momentos de brillantez. Primero con una falta que sacó Courtois y, posteriormente, con un lanzamiento al pal corto que se marchó al lateral de la red.

Cuando mejor estaba España llegó una acción aislada de Bélgica para ampatar el choque. De Ketelaere se anticipó a Cubarsí en un centro lateral para poner las tablas en el marcador. Se acabó la racha de Unai Simón y la Roja debía volver a remar en el segundo tiempo.

Aunque España volvió a salir bien, De la Fuente no tenía las mejores sensaciones y decidió mover rápido el banquilo. Ferran Torres y Pedri entraron por Baena y Fabián en busca de un mayor empuje ofensivo. Una ocasión belga, con la pelota al lateral de la red, encendió aún más las alarmas. Rudi Garcia no se quedó atrás situándo al peligroso Lukaku en la punta de ataque.

Lamine se benefició del juego de Pedri y se le notó con más confianza. Courtois mandó a córner una buena combinación en la que Oyarzabal se quedó con poco ángulo. España estaba lanzada al ataque, aunqeu debía esta atenta a las peligrosas contras belgas.

Lesión de Courtois

El cuadro de Rudi Garcia tuvo un contratiempo imporrante con la lesión de Courtois entrando Lammens en su lugar. El portero del Real Madrid intentó aguantar sin éxito en el campo. Estaba roto y el relevo fue obligado. De la Fuente, por su parte, se la jugó al ataque con la presencia de Nico Williams por Mikel Oyarzabal.

Courtois se tuvo que ir lesionado del campo / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El partido llegó a unas límites de desgaste muy grandes y De Bruyne pidió el cambio totalmente agotado. La partida de ajedrez seguía en el bando español con Mikel Merino entando por Dani Olmo.

Como suele pasar, la jugada le salió mejor a De la Fuente. Cubrsí lo probó de lejos y Merino aprovechó el rechace para empalmar al a red. El navarro volvió a salvar los muebels para España en los últimos compases.

Bélgica se lanó a por todas en los siete minutos de descuento y Laporte salvó in extremis lo que podía haber sido el empate. España resistió y se llevó el billete para las semifinales del Mundial 2026.