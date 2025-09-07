Mikel Merino se une a la fiesta azulgrana

España juega al son de dos jugadores azulgranas: Lamine Yamal y Pedri. Los dos futbolistas, junto a Mikel Merino, fueron los mejores jugadores de la selección en Turquía y asombraron a todo el mundo a menos de un año del inicio del Mundial 2026.

El partido del navarro fue espectacular, consiguió un hat-trick y se convirtió en el primer centrocampista en conseguirlo con la camiseta de La Roja desde Isco en 2018 ante Argentina.

Merino marcó un hat-trick ante Turquía / Khalil Hamra / AP

Merino ha sido una de las grandes apuestas de Luis de la Fuente desde su llegada a la selección y su reconversión a delantero centro en el Arsenal le hizo ganar mucho de cara a gol.

De hecho, el navarro ha marcado seis tantos con la selección en este 2025. Y hay que recordar su gol en la Eurocopa contra Alemania para conseguir el billete a las semifinales.

Festival culé

Para ver la influencia del FC Barcelona en esta selección, basta ver esta estadística: cuatro de los seis tantos de España en Konya tuvieron participación directa de jugadores del FC Barcelona.

Pedri marcó dos tantos, Ferran Torres otro más y Lamine Yamal dio dos asistencias. Todo esto sin contar la importancia que tienen sobre el terreno de juego.

El más destacado de todos fue el canario. Inmenso en el centro del campo, abarcando todo el campo y con mucha llegada al área. De hecho, él abrió el marcador con un golazo digno de la superestrella que es y cerró la goleada antes de ser sustituido en el 68.

Pedri y Lamine celebrando el gol del centrocampista ante Turquía / EFE

Otro que fue clave, aunque no pudo marcar, fue Lamine Yamal. El extremo estuvo activo durante todo el duelo, no dejó de intentarlo e incluso falló algunas ocasiones claras, pero su encuentro fue excelente. Fue un dolor de cabeza para la defensa turca. A pesar de ello, el extremo se marchó con dos asistencias y sigue con su racha de al menos una participación directa en los cinco partidos que llevamos de temporada: dos goles y cinco asistencias.

Ferran Torres fue el último en entrar y en solo nueve minutos ya mordió a la portería de Turquía.

Ferran marcó un tanto a pase de Lamine / Khalil Hamra / AP

De hecho, la jugada del gol del tiburón es 100% azulgrana: Ferran ganó un balón dividido en el centro del campo, Pedri se la dejó a Lamine y el extremo, a pesar de no llevar ningún tanto, se la dejó en bandeja al valenciano.

Una España que, con esta victoria, acaricia el billete al Mundial.