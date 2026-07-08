Mikel Merino: "Lamine Yamal tiene que meter el gol que cuenta, el de Iniesta”

“Si vas a poner caras por ser suplente, esta no es tu selección”. Así resume Mikel Merino el espíritu de una España que ha hecho del grupo su mayor fortaleza, después de convertirse en el héroe ante Portugal con el gol que selló el pase a cuartos.

El centrocampista español transmite serenidad y tranquilidad, y se ha convertido en una de las principales armas del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Es consciente de su importancia dentro del equipo, aunque, como él mismo reconoce, no siempre parta como titular.

El vestuario de España está más unido que nunca. La clave del éxito pasa por el 'grupo', ya que la unión hace la fuerza y más en un torneo como la Copa del Mundo, donde cualquier detalle puede decidir un partido. El combinado español cree, y Merino como el que más. España ya prepara su próximo partido que será ante la selección belga, otra 'final' para acercar al equipo a su objetivo de llevar a casa la segunda estrella.

En una entrevista con el Partidazo de la Cope, Merino, o simplemente 'Mikel', como le conocen en el vestuario, explica con su habitual calma y una sonrisa algunos de los temas que rodean a la selección. “Estoy muy bien, no tengo ninguna molestia. El hueso no me duele, tengo dos tornillos metidos ahí y hacen que el hueso esté más fuerte todavía”, afirma el centrocampista.

Merino llega a tiempo

Tras superar sus problemas físicos, el centrocampista asegura encontrarse plenamente recuperado. Sin embargo, su determinación y polivalencia hacen que sea uno de los jugadores más importantes del equipo. Ya lo demostró en 2024, con el gol de cabeza en la Eurocopa que valió la clasificación ante Alemania.

“Luis de la Fuente me conoce desde que yo era un crío y me ayudó a tener la conciencia tranquila de que no me iba a juzgar por lo bien o lo mal que lo haga (en su vuelta tras la lesión) porque sabía lo que puedo dar", cuenta a la Cope.

A medida que ha ido avanzando el torneo, Merino se ha ido viendo más dentro del equipo, de la mano de sus sensaciones físicas: 19 minutos ante Cabo Verde, 29 frente a Arabia Saudí, 60 contra Uruguay, 19 ante Austria y cinco frente a Portugal. Sí, contra Portugal, tan solo necesitó cinco minutos para firmar otra noche inolvidable con España.

Mikel Merino, en una entrevista concedida a la COPE antes del España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial. / Sport.es

“En el gol, me la deja tan bien, y tengo tan pocas cosas que hacer, que me da tiempo a pensar bastante. Pienso mil cosas: Si la pico o no, si busco meterla por debajo de las piernas, a un lado, que es la última que tenemos...”, dice entre risas (al final tomó la decisión menos arriesgada y la más efectiva).

La importancia de aceptar el rol

“Si vas a poner caras por ser suplente, esta no es tu selección. “Todos nos vemos titulares en nuestra cabeza porque somos competitivos y sabemos que podemos aportar en cualquier momento”, cuenta, sobre la importancia de tener paciencia para aprovechar las oportunidades cuando toque. "Yo ahora estoy aquí otra vez, qué felicidad después de este tiempo tan duro y que he pasado y me acuerdo de mi familia y de los míos”, afirma con satisfacción.

El siguiente partido de España será Bélgica, un rival exigente que llega con argumentos para competir. Pero como bien sabéis, en un partido de la Copa del Mundo puede suceder cualquier cosa... así es el fútbol. "Sé que es una selección dura, conozco a muchos de sus jugadores y tengo un compañero por ahí (Leandro Trossard). Su último partido no lo pude ver, estaba con mi familia, pero yo me pondría de titular 100%, estaré preparado para lo que decida el míster”, dice el '6', también del Arsenal.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino ante Portugal / Kenneth Fernández / EFE

Lamine, paciente y tranquilo

Uno de los hombres que puede ser clave en el siguiente encuentro contra la selección belga puede ser Lamine Yamal, la estrella de la selección española. El de Rocafonda todavía no se ha estrenado con gol en el Mundial, aunque en el vestuario tampoco piensan en eso, no tienen prisa.

“Lamine tiene que meter el gol que cuenta. Pregúntale a Iniesta si le hubiera importado meter cinco más o el de la final. Lamine está tranquilo y nosotros también lo estamos porque sabemos que es un talento excepcional que aparecerá cuando más lo necesitamos”, dice sobre su compañero, mostrando que es más que un líder.

GR1276. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- João Neves (i) y Nuno Mendes (d) de Portugal disputan el balón con Lamine Yamal de España este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

En el próximo partido, Lamine tiene la oportunidad de romper esta racha goleadora. Sin embargo, su rol tampoco se fundamenta en el de un 'goleador'. Se trata de aportar. "Lamine está yendo a más, ¿crees que le puede generar ansiedad el hecho de que Messi lleve 8 goles, Haaland, Mbappé...? Quizá hay que decirle: 'Igual no metes 10 goles, pero metes el gol del Mundial', ¿no?", se cuestiona.

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Marque o no, España ya piensa en ganarle a Bélgica. En el vestuario no tienen miedo. Y Lamine, Merino o el jugador que sea, estará preparado para salir desde el once o desde el banquillo, para aportar lo máximo que pueda a la selección. El mensaje es claro dentro del vestuario: nadie está por encima del grupo. Titulares o suplentes, todos deben estar preparados para aparecer cuando el equipo lo necesite. Y si alguien representa esa idea en esta selección, ese es 'Mikel'.