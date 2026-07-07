El idilio de Mikel Merino con el 7 de julio

La selección española tiró de épica para derrotar a Portugal en los octavos de final del Mundial. Aunque la 'Roja' dominó el partido y dispuso de varias ocasiones claras para ponerse por delante, el gol no llegó hasta la aparición del hombre de las noches importantes, Mikel Merino. El navarro entró al terreno de juego en el minuto 85 y, solo cinco después, decidió la eliminatoria tras un gran pase de Ferran Torres.

Merino aterrizó en el presente Mundial al límite, después de sufrir una fractura por estrés en el pie derecho que le obligó a pasar por quirófano en el mes de febrero. Su participación en la Copa del Mundo estaba en entredicho, pero Luis de la Fuente siempre confió en él. "Ha habido altibajos. Momentos buenos y malos. Pensaba que ni llegaría al Mundial, y hoy estoy en lo más alto", reconoció el héroe español tras el partido.

Asimismo, el futbolista del Arsenal ha sido padre recientemente, por lo que estar concentrado en Estados Unidos durante más de un mes supone un esfuerzo extra para él. "Entre la lesión y ahora todo este tiempo después del parto sin poder ver a mi pequeño crecer... lo utilizo para sacar lo mejor de mí y se lo dedico a todos ellos", apuntó Merino.

Merino: "San Fermín me tiene una mano tendida" / Archivo

Su gol ante Portugal recuerda, por la trascendencia, al que marcó hace dos años a Alemania en la Eurocopa, el 5 de julio de 2024. Aquel día, el jugador de 30 años entró en el minuto 80 y anotó el gol decisivo en el 119', que dio a España la clasificación a las semifinales.

Ambos tantos, de hecho, coinciden con el inicio de las fiestas de Pamplona, su ciudad natal. En la sala de prensa, apareció con el pañuelo rojo al cuello y la equipación blanca de la selección, una imagen que coincidía con la indumentaria de los Sanfermines. "Yo llevo el pañuelo con la figura de San Fermín, como cada 6 de julio que hay campeonato. Esto es innegociable", desveló Miguel Merino, padre de Mikel, en declaraciones a 'El Partidazo de COPE'.

Además de los dos goles con la absoluta, Merino también marcó un tanto importante con las inferiores en una fecha muy marcada. "En el campeonato de Europa sub-19, Mikel metió gol el 7 de julio y hoy otra vez", recordó su padre. Ese día, el futbolista del Arsenal inauguró el marcador en el debut contra Alemania, en un torneo que acabaría ganando España, también a las órdenes de Luis de la Fuente. Las dos dianas de Merino en San Fermín han precedido a dos títulos de la 'Roja'; quién sabe si no habrá un tercero.