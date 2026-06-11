Mikel Merino: "Han sido meses de miedo y muchas dudas"

Mikel Merino ha llegado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sobre la bocina. El centrocampista navarro tuvo que pasar por quirófano a principios de febrero para solucionar una rotura ósea en su pie derecho y los servicios médicos del Arsenal le comunicaron que estaría entre cinco o seis meses de baja. Se ha perdido el tramo final de la temporada a excepción de la última jornada de la Premier League, pero finalmente ha podido ser convocado por Luis de la Fuente y será importante para la Roja.

No ha sido un camino nada fácil para Merino. Así lo ha reconocido en una entrevista concedida a la FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo. "He tenido miedo, las dudas desde que me dan la noticia de la lesión y el alcance de la recuperación. El miedo a perderme este Mundial ha estado presente. Cuando me dieron la noticia de los posibles cinco o seis meses de recuperación se hizo cuesta arriba. Han sido meses de dudas y meses de trabajar muy duro sin saber si ibas a tener la recompensa de poder llegar, pero al final veo la luz al final del túnel", ha reflexionado.

"Siendo ya un jugador con experiencia con 30 años y viendo que el siguiente sería con 34, la ilusión de poder participar con esta generación que es tan buena, tan potente y de la que yo me siento tan partícipe también por todo lo que hemos hecho juntos habría sido un palo muy duro. Tengo esa ilusión de saber que soy parte de la plantilla y saber que si todo va bien voy a poder cumplir un sueño de niño", ha añadido el futbolista de Pamplona.

"Podemos ganar a cualquier selección"

El duro proceso por el que ha pasado le ayuda más a valorar "cada avance, cada pequeña experiencia". "Hay cosas en el fútbol y en la vida que no las valoras hasta que las pierdes… Ese miedo que tenía de perderme el Mundial al principio era un miedo de ver cómo iba a responder mi pie. Pero he aprendido que tengo que dar gracias por cada pequeño avance, por cada pequeña experiencia, y sin duda el primer día que entrené con mis compañeros fue una barbaridad. El poder oler el césped. Estas experiencias te enseñan cosas y ahora cada vez que piso un campo de fútbol estoy muy agradecido de poder estar ahí", ha justificado.

Preguntado por el cartel de favorita de la selección española, Merino no ha escondido que "estamos en las quinielas para pelar por el título", pero ha dejado claro que "no tenemos que utilizarlo como algo que nos relaje, sino como confianza y energía". "Si todos nos ven de esa manera es porque nos lo hemos ganado y tenemos que tener la confianza que somos una selección increíble, pero sin confiarse ni creerse más que nadie. Cualquier equipo te puede ganar. Pero lo utilizamos como gasolina. Si estamos en nuestra mejor versión podemos ganar a cualquier selección", ha avisado.

"Tenemos grandísimos jugadores a nivel individual. Como talentos creo que somos una selección de nivel top, pero nuestra mayor fuerza es el conjunto. Es la familia", ha sentenciado.