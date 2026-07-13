Míchel Salgado: “Vamos a ver al mejor Lamine Yamal, pero para conseguirlo necesita el cariño de todos”

Míchel Salgado, embajador de Betfair en el Mundial 2026 y leyenda del Real Madrid, se mostró convencido de que, en lo que resta de campeonato, ahora que España disputa una semifinal con opciones de jugar de nuevo por el título 16 años después, se verá al mejor Lamine Yamal. Aunque para ello, añade, se necesita el cariño de todos.

“Es normal ¡Es lo que tienen los grandes jugadores! Al final siempre quieren más. Por eso es diferente. Pero yo siempre digo lo mismo: a jugadores como Lamine Yamal, que te marcan la diferencia, que siempre se está esperando algo de ellos, hay que darles confianza, hay que darles cariño, porque también van a pasar malos momentos en los que no saldrán las cosas. Pero, aún cuando no les salen, lo siguen intentando una y otra vez… hasta que le salen… y te deciden un partido”, insistió Míchel.

El dos veces campeón de la Champions no tiene duda de que en lo que resta del campeonato, saldrá el mejor Lamine. “Vamos a ver al mejor Lamine Yamal. Pero para conseguirlo, necesita el cariño de todos: de su entrenador, de sus compañeros… y de la afición”, pidió el gallego.

“En España nada es casualidad”

“Para esta semifinal, respeto, todo el del mundo. Pero miedo, ninguno”, comenzó su análisis para Betfair el que fuera lateral también del Celta o del Blackburn Rovers, entre otros. “Estoy seguro de que vamos a pasar muchos momentos difíciles contra Francia, pero es que es imposible ganar un Mundial sin pasar por momentos difíciles. Y ahí es donde confío en Luis de la Fuente. Ante Bélgica, España se sintió presionada por el resultado con el 1-1, pero se vio un equipo de verdad. La madurez y la estructura. Merino nos ha salvado en dos partidos, pero eso es así porque el entrenador tiene control. No es casualidad, ahí hay mano de entrenador”, piropeó Salgado al seleccionador español.

“Todo eso está entrenado en el campo. También se trabajó en lo psicológico. España está fuerte mentalmente y está con su entrenador. Cree en lo que hace. España no es un equipo que tenga grandes estrellas. Sin nombres grandes. Pero somos un equipo que juega claro. Un estilo que prima por encima de lo individual. Sí, está Lamine, que sabe marcar la diferencia, pero siempre dentro del estilo que marca España”, insistió Míchel.

“Francia nos tendrá respeto”

Míchel, que es entrenador también, se mostró curioso por ver si Didier Deschamps será tan “valiente” como fue ante Marruecos con una presión alta que, entiende Salgado, puede salirle mal contra un rival como España.

“Yo estoy deseando saber por dónde va a tirar Deschamps. Tengo claro por dónde va a tirar España, pero sí, quiero ver por dónde va a tirar Deschamps, si va a ser tan valiente como para apretar tan arriba como hizo contra Marruecos. Porque, obviamente, España tiene muchísima calidad en la salida de balón. Me sorprendió muchísimo. Porque ahí es donde también se va a jugar un poquito el partido: si somos capaces de superar esa presión alta”, hizo un análisis más táctico un Míchel que lo tiene claro: si España controla el ritmo de partido y lo lleva a su estilo, tendrá mucho ganado.

“El partido se puede ganar en la media. Si podemos definir nosotros el timming, por ahí podemos meterle mano a la semifinal. Además, ya le hemos ganado las dos últimas semifinales. Francia nos tendrá respeto. Eso también cuenta. ¡Va a ser espectacular!”, pronosticó el embajador de Betfair.

Más allá de todos estos factores, Míchel también avisó del peligro de los ‘imprevistos’. “Hay cosas que no podemos controlar. ¿Cuáles? Pues una jugada que te suponga una roja, un penalti… cosas que no se puedan controlar”, añadió antes de señalar que entre esos ‘imprevistos’ también está la capacidad de desborde de las bandas de Francia. “Porro y Cucurella tendrán que estar listos, finos y agresivos en el uno contra uno y, por dentro, Rodri deberá estar pendiente de Olise que está jugando casi de 10”, insistió ya en lo táctico Míchel.

“La Francia actual es más física que contra la que yo jugué de Zidane”

Míchel tiene en la Selección Francesa (la rival de España en las semifinales del torneo) uno de los recuerdos amargos de su etapa como internacional. En 2000 el combinado ‘bleu’ (a la postre, campeón) eliminó a su España en cuartos de final en una derrota dramática recordada por un penalti fallado de Raúl en el último suspiro del partido. Seis años después, en el Mundial de Alemania, también Francia (finalista y perdedor ante Italia) eliminó de nuevo a ‘La Roja’ de Míchel. Entonces, por 3-1 con, de nuevo, un Zidane espectacular pese a ser el último torneo de su carrera.

Aquellas dos selecciones galas fueron equipos legendarios. Quizá por eso, el que fuera ‘2’ del Real Madrid prefiere ligeramente enfrentarse a la actual, que a aquella, aunque cree en verdad que manda la igualdad si se compara una y otra. “Aquella Francia de 2000 y 2006 tenía unos pedazos de jugadores… Zidane, Henry, Djorkaeff, Thuram, el propio Deschamps… La actual es más física, la de entonces tenía mucha calidad individual. Manda la igualdad. Esto es un fifty-fifty, aunque prefiero un poquito más enfrentarme a la de ahora”, analiza.

“Prefiero Inglaterra, que Argentina tiene 7 vidas… y a Messi”

Por último, con la mirada puesta en una hipotética final, Míchel duda de qué rival le gustaría más, aunque finalmente se decanta por Inglaterra porque Argentina “tiene siete vidas” y de ‘extra’ “a Messi”. “¿Qué equipo prefiero en la final si pasamos…? Es complicado. Si jugamos contra Inglaterra sería repetir la final de la Euro, que ya les ganamos. Es verdad que Inglaterra es muy física, pero es que Argentina… Argentina tiene siete vidas y a Leo Messi. Por juventud te voy a decir que preferiría jugar ante Inglaterra”, concluyó su análisis Salgado.