Así es Michael Oliver, árbitro dirigirá sel España-Bélgica: los precedentes invitan al optimismo

España ya conoce al encargado de impartir justicia en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. La FIFA ha designado al inglés Michael Oliver para dirigir el duelo entre la selección de Luis de la Fuente y Bélgica, que se disputará este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La Roja afronta la cita tras completar un camino impecable en el torneo. Después de superar la fase de grupos sin conocer la derrota, el combinado español confirmó su candidatura al título con una convincente victoria por 3-0 sobre Austria en los octavos y por la mínima ante Portugal. Enfrente estará una Bélgica que llega lanzada tras eliminar con autoridad a Estados Unidos (1-4) y que buscará romper el pleno español en la competición.

A sus 41 años, Michael Oliver está considerado como uno de los árbitros de mayor prestigio del panorama internacional. Internacional FIFA desde 2012 y miembro de la categoría Élite de la UEFA desde 2018, el colegiado inglés acumula más de 450 partidos en la Premier League y más de medio centenar en la Champions League. Además, formó parte del equipo arbitral de las Eurocopas de 2021 y 2024 y afronta su segundo Mundial, tras haber estado presente en Qatar 2022.

Los precedentes invitan al optimismo para España. Oliver ha dirigido siete encuentros de la selección y el balance es inmejorable: cuatro victorias y tres empates. Bélgica, por su parte, también presenta un pleno de victorias en los dos partidos que ha disputado bajo el arbitraje del inglés.

En la presente Copa del Mundo, Oliver ha dirigido tres encuentros: el Países Bajos-Suecia y el Francia-Noruega de la fase de grupos, además del Canadá-Marruecos (0-3) de los octavos de final. Inicialmente también había sido designado para arbitrar el Ecuador-Costa de Marfil de la primera jornada, aunque una pequeña lesión muscular le obligó a renunciar al encuentro y fue sustituido por el francés François Letexier. Tras recuperarse, regresó al torneo sin contratiempos y ahora tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los grandes duelos de los cuartos de final.

Oliver estará acompañado por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring como árbitros asistentes, mientras que el brasileño Ramon Abatti ejercerá de cuarto árbitro.

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El neceser del Real Madrid

A lo largo de su carrera, Oliver también se ha visto envuelto en alguna polémica extradeportiva. En 2018, tras arbitrar el controvertido encuentro de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, en el que señaló un penalti sobre Lucas Vázquez en el tiempo añadido que resultó decisivo para la clasificación del conjunto blanco, salió a la luz una fotografía en la que aparecía portando un neceser con el escudo del Real Madrid. La imagen generó suspicacias entre parte de la afición y alimentó el debate en las redes sociales.